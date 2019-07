Hechingen trauert um Otto Werner, der im 85. Lebensjahr gestorben ist. Für seine Verdienste um die Stadtgeschichte erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Treffender als Landrat Günther-Martin Pauli es tat, als er Otto Werner im November 2016 das Bundesverdienstkreuz ans Revers heftete, hätte man es nicht formulieren können: „Sie gaben der jüdischen Gemeinde von Hechingen ihre Würde zurück.“

Das hat Haupt- und Werkrealschulrektor a. D. Otto Werner, der am Donnerstag wenige Wochen vor Vollendung seines 85. Lebensjahrs nach langer, schwerer Krankheit gestorben ist, wahrlich getan. Indem er die jüdische Geschichte Hechingens umfassend erforschte, die Mitglieder der jüdischen Gemeinde dokumentierte, sich in mehreren Publikationen mit der Synagoge und dem Jüdischen Friedhof befasste und schließlich die Deportation und Vernichtung der hohenzollerischen Juden nachzeichnete, leistete Werner unermesslich wertvolle Erinnerungsarbeit. Wer wollte widersprechen, würde man Otto Werner als historisches Gewissen der Stadt Hechingen bezeichnen!

Es überrascht nicht, dass der 1934 im bayerischen Mainburg geborene und in Ingolstadt aufgewachsene Pädagoge auch eine der treibenden Kräfte bei der Rettung und Wiederbelebung der Alten Synagoge war und dass er zusammen mit seiner Familie vielfältige Kontakte zu Hechinger Juden, die den Holocaust überlebt haben, und deren Angehörigen und Nachkommen pflegte.

Doch nicht nur die jüdische Geschichte und Gegenwart interessierte den Mann, den die damalige Bürgermeisterin Dorothea Bachmann 2016 als „Enzyklopädisten, Aufklärer, Verkünder und Mahner“ würdigte. Als langjähriger stellvertretender Vorsitzender des Hohenzollerischen Geschichtsvereins veröffentlichte er zahlreiche heimatgeschichtliche Aufsätze und trat als Vortragsredner in Erscheinung. Er verfasste Hechinger Kirchenführer und bildete auf der Basis seines profunden stadtgeschichtlichen Wissens Hechinger Stadtführer aus.

Des ehrenamtlichen Engagements nicht genug, war Otto Werner Vorstandsmitglied in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Ausbilder beim Deutschen Roten Kreuz und langjähriger Leiter der katholischen Erwachsenenbildung. Schon 2002 hatte ihn die Stadt Hechingen mit der Bürgermedaille ausgezeichnet, das Bundesverdienstkreuz folgte 2016.

Sein beruflicher Werdegang hatte den jungen Lehrer Werner zunächst auf die Burladinger Alb geführt: Er unterrichtete in Melchingen, seine Frau Johanna nebenan in Stetten u. H. 1962 kam er nach Hechingen an die damalige katholische Volksschule. 1971 übernahm er diese als Rektor und baute sie zu einer modernen Haupt- und Werkrealschule aus, bis er 1996 den Ruhestand antrat.

Otto Werner ist am Donnerstag zu Hause im Kreise seiner Familie, die ihn jahrelang aufopferungsvoll gepflegt hat, friedlich eingeschlafen. Um ihn trauern seine Frau Johanna, sein Sohn Manuel, seine Tochter Andrea, seine drei Enkel, viele Bekannte, die ihn als engagierten, hilfsbereiten und immer auf Ausgleich bedachten Zeitgenossen in Erinnerung behalten – und ein Gemeinwesen, in dem er eine kaum zu schließende Lücke hinterlässt.

Info Die Beerdigung findet am Donnerstag, 11. Juli, um 9.30 Uhr auf dem Friedhof Heiligkreuz statt.