Aufatmen beim Obst- und Gartenbauverein Bietenhausen: Nachdem in der Hauptversammlung am Freitag alle Posten besetzt werden konnten, ist die Vereinsauflösung vorerst abgewendet. Edwin Kessler, bisheriger 2. Vorsitzender, rückte zum 1. Vorsitzenden auf und machte damit Platz für Josef Pfister, der spontan kandidierte. Erforderlich war außerdem die Wahl von zwei weiteren Beisitzern: Manfred Beiter und Timo Schwalenberger. Nicht zu wählen waren die Schriftführerin Frauke Kessler-Betz, Kassierer Ingo Pape und Beisitzer Jürgen Kessler, denn alle drei wurden bereits in der letztjährigen Hauptversammlung für zwei Jahre bestimmt.

Verein drohte schon das Aus – Vereinsvermögen gesichert

Zur Erinnerung: In der Hauptversammlung vor einem Jahr trat der Vorsitzende Dietmar Schirmer von seinem Amt zurück, und der übrige Vorstand bekam vom zuständigen Amtsgericht die Auflage, innerhalb von zwölf Monaten, also bis zur diesjährigen Hauptversammlung, einen neuen Vorsitzenden zu finden. Sonst drohe dem Verein das Aus. Laut Satzung würde dann das Vereinsvermögen von immerhin rund 20 000 Euro an die örtlichen Vereine fließen – also an den Schützenverein und Musikverein.

Die Suche nach Kandidaten für die vakanten Ämter erwies sich als schwierig, obwohl zuvor Ortsvorsteher Josef Pfister dem Verein große Komplimente für dessen Aktivitäten ausgesprochen hatte. „So eine Leistung muss man zuerst einmal hinkriegen“. „Es wäre schade, wenn der älteste Verein im Ort nicht mehr auf die Beine käme.

Ältester Verein im Ort

Ob der Verein zukunftsfähig ist, wird sich nächstes Jahr in der Hauptversammlung zeigen, wenn es gilt, den gesamten Vorstand zu wählen. Von den 100 Mitgliedern saßen am Freitag nicht einmal 20 an den Tischen.

Zu wenige Helfer bei der Baumpflege

Die Aktivitäten im 120. Vereinsjahr hatte Schriftführerin Frauke Kessler-Betz schnell zusammengefasst: Kirschbaumpflanzaktion mit dem Kindergarten, das Anlegen eines Kräuterbeetes mit Stauden unterhalb der Kirche und der Bau von 200 Nistkästen, welche man größtenteils beim Diasporahaus-Sommerfest verschenkte. Edwin Kessler gewann beim kreisweiten „Bester-Most-Wettbewerb“ in Erlaheim den 1. Preis. Er qualifizierte sich damit zur Teilnahme an der Mostprämierung in Böblingen, wo sechs weitere Landkreise ihre Sieger hinschickten und Kessler Vierter wurde. Weil es an Helfern mangelte, litt die Baumpflege.

Verein würde gern das Beetenfest wieder aufleben lassen

Nach wie vor schreibt sich der Obst- und Gartenbauverein Bietenhausen den Naturschutz und die Gewinnung von Jugendlichen auf die Fahne. Gerne würde der Verein auf mehrfache Anregung aus der Bevölkerung das seit etwa fünf Jahren brach liegende Beetenfest wieder aufleben lassen. Doch auch hier mangelt es gehörig an Helfern.

Ingo Pape meldete für das Vereinsjahr ein Minus in der Kasse. Roland Strie und Josef Pfister hatten die Kasse geprüft.