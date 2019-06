Themen in diesem Artikel Firmenlauf

In einem Praxisgebäude in Balingen In Balingen ist am späten Donnerstagabend ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden im Großeinsatz.

Kurze Nacht für die Balinger Feuerwehr: Nur wenige Stunden nach dem Firmenlauf, wo die Wehrleute mit kühlem Nass beim Läuferfest noch für Freude bei den Balingern gesorgt hatten, wurde es ernst.

Gegen 22.30 Uhr rückten mehrere Balinger Abteilungen zu einem Dachgeschossbrand in die Filserstraße aus. Der Einsatz wird wohl noch – Stand 1 Uhr – bis tief in die Nacht andauern.

Unter einer Solarthermieanlage brach nach ersten Informationen ein Brand im Dachgeschoss des Praxisgebäudes aus, den die Feuerwehr gegen 0.15 Uhr im Griff hatte. Die Ursache ist bislang noch unklar.

Der Einsatz hatte einige Tücken parat: Zum einen ist die Filserstraße dort kaum breiter als ein Feuerwehrauto. Doch vor allem der Umstand, dass das brennende Gebäude, in dem unter anderem Psychotherapiepraxen untergebracht sind, freistehend ist, erschwerte den Einsatz.

So mussten mehrere Atemschutztrupps unter der Einsatzleitung von Thomas Gührs den Brand zuerst von innen angreifen, einer zudem von außen von der Südseite, wo die Solarthermieanlage auf dem Dach montiert war.

Die Drehleiter konnte erst dann näher am Gebäude platziert werden, als Einsatzkräfte einen Zaun und Äste von Bäumen an beiden Straßenrändern entfernten.

Einsatzkräfte mussten deshalb solange über Steckleitern auf das Dach klettern. Kollegen kühlten das Dach auf der Nordseite, um sie zu schützen. Später kam noch eine flexiblere, mobile Arbeitsbühne als provisorischer Drehleiterersatz um Einsatz.

Weil das Dachgeschoss innen offen ist, musste die Feuerwehr dort eine Rettungsbühne als Podest aufbauen, um an die Verschalung des Dachs und das brennende Dämmmaterial aus Zellulose, welches die Löscharbeiten zusätzlich erschwerte, zu gelangen.

Bis 0.45 Uhr waren 17 Atemschutztrupps im Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt waren noch einige Stunden an Nachlöscharbeiten angekündigt, um Glutnester in der Isolierung und der Verschalung zu löschen.

Sowohl die Balinger als auch die Endinger Feuerwehr war im Einsatz, die Abteilungen Ostdorf und Engstlatt wurden zudem nachalarmiert. Die Frommerner Kollegen besetzten die Balinger Wache nach. Auch die Schnelleinsatzgruppe sowie die Ortsgruppen Balingen und Schömberg des Roten Kreuzes waren vor Ort. Nach ersten Informationen wurde jedoch niemand verletzt. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.