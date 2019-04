Zur Finissage strömten nochmals die Besucher. Die Ausstellung im ehemaligen Büschel-Kontaktbau-Gebäude war ein Riesenerfolg.

Wenn sich der Holzpinsel wie eine Boa von der Palette schlängelt oder Knoten um sich selber schlingt – dann hat der expressionistische Maler womöglich zu viel Absinth genossen. Die „burladinger maler“ könnte so ein Anblick nicht vom Hocker hauen. Da muss schon viel kommen, um ihnen zu imponieren. Normalerweise sind sie es, die andere beeindrucken.

Am letzten Tag der Gemeinschaftsausstellung von Burladinger und Junginger Kunstschaffenden fehlten dem „maler“-Chef Wolfgang Bastian aber dann doch die Worte. Annähernd 1000 Besucher dürften beim ersten Öffnungstag vor zwei Wochen im vormaligen Büschel-Kontaktbau-Gebäude dabei gewesen sein. Und jetzt zur Finissage, der offiziellen Schlussveranstaltung, zählte man bereits am Sonntagvormittag nochmals rund 200 Schaulustige, Kunst- und Künstlerfreunde. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, gab der Burladinger Vereinschef zu. Aber viel mehr noch faszinierten Bastian die unzähligen Rückmeldungen, Kommentare und Anfragen, die er in vergangenen Tagen wegen der Werkschau erhalten hat.

Daneben sind er und Wolfgang Kuster (Hausherr und Mitglied der „maler“) auch ein bisschen stolz. Nämlich darauf, die blühende Junginger Kunstszene ans Licht der Sonne geholt zu haben. Zuvor siedelte sie versteckt. „Hier gibt es nichts dergleichen“, hatte es geheißen, als man sich erkundigte. Von wegen – wie sich bald herausstellen sollte.

Bereits während der Vorbereitungen und natürlich während der – doch kurzen – Ausstellungszeit haben sich die Kontakte vertieft, sind Freundschaften entstanden. Schon kreisen neue Ideen.

Wolfgang Kuster ließ es am Sonntag in seiner Rede offen, ob die Finissage das Ende der Galerie darstellt oder nur diese erste Ausstellung beschließt? Da hatten die Anwesenden längst entschieden: Sofern die Räume nicht gewerblich vermietet werden, muss hier einmal wieder etwas in der Art stattfinden.