Rangendingen Da funkelt Mozart wie ein Edelstein

Rangendingen / Von Antonia Lezerkoss

Mit einem Spaziergang durch Barock, Klassik und Romantik verzauberten die Klarinettistinnen Alexandra Gruber und Selina Lohmüller im Verein mit dem Hornisten Daniel Lohmüller und den versierten Organisten Walter Hirt und Wolfgang Ehni die erwartungsvoll gestimmten Besucher des Jubiläumskonzerts in der Rangendinger St. Galluskirche.

Hochprofessionell und mit differenziertem musikantischem Fingerspitzengefühl widmeten sich die Künstler den Tonschöpfungen aus der Feder bekannter Komponisten wie Mozart, Bach, Weber und Vierne ebenso wie Werken weniger bekannter Tonsetzer wie Förster und Krommer. Dabei verbanden sie in gekonnter Manier absolut perfekte Technik mit dem Wissen, wie diese Musik zum Leben erweckt werden kann, und präsentierten dem Publikum im nahezu vollbesetzten Gotteshaus jedes Musikstück mit einer bewundernswerten interpretatorischen Intelligenz.

In herrlich offener Spielweise, lucide und feingeschliffen eröffnete Wolfgang Amadeus Mozarts (1756–1791) „Divertimento Nr. 2“ KV 229 mit zwei Klarinetten und Horn den reizvollen musikalischen Reigen: belebt und jung das Allegro über dem wunderbar elastischen Puls des Basses. Der zweite Satz gelang zwingend gefühlvoll und ohne jede Sentimentalität, der dritte leichtfüßig und überaus rasant. An der Orgel verstand es Walter Hirt meisterhaft mit seiner äußerst beseelten, von allem Pathos befreiten Wiedergabe von Johann Sebastian Bachs (1685–1750) „Dorischer Toccata und Fuge“ BWV 538 die feinst abgestuften Klangfarbenschattierungen der einzelnen Register optimal einzufangen und so die großartige Klangfülle der prächtigen „Jubilarin“, der Jann-Orgel, zum Leuchten zu bringen.

Als faszinierendes Hörerlebnis erwies sich Mozarts „Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur“ KV 622. Bereits die ersten Takte im Adagio zeigten, wie fabelhaft und souverän Alexandra Gruber die Palette instrumentaler Möglichkeiten auszubreiten versteht. Mozart funkelte wie ein musikalischer Edelstein. Als sensibel agierender Dialogpartner der Klarinette begeisterte Wolfgang Ehni an der Orgel mit feinen kantablen Linien. Natürlich und klar wie Quellwasser sprudelte die Musik in Bachs „Herr Jesus Christ, dich zu uns wend“.

„Before Mozart“, also bevor Klang und Spielweise des Instruments nachhaltig von Wolfgang Amadeus geprägt wurden, komponierte Christoph Förster (1693–1745) sein „Konzert für Horn und Streichorchester“ Es-Dur. Hierbei erwies sich das Waldhorn als kraftvolles, farbenfrohes und tief romantisches Instrument, das den Charakter des Werkes bestimmte. Der aus Rangendingen stammende Daniel Lohmüller verstand es mit brillanter Technik, makellosem Können und einer feinen Musikalität die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen.Getragen von ausgewogenem, weichem Orgelklang, der sich vor allem durch seine elaborierte Klarheit, Durchsichtigkeit und Detailverliebtheit auszeichnete, setzte Lohmüller gefühlvolle Akzente und schwelgte ebenso klangsinnlich wie heiter melancholisch und selbstredend dominant in herbstlich abgetönten Farben. Mit betörend fein gemischten Orgelklang knüpfte Wolfgang Ehni einen zart gesponnenen Klangteppich für das Adagio von Carl Maria von Webers (1786–1826) „Konzert für Klarinette und Orchester f-Moll“ op. 73 und den facettenreichen, balsamisch wirkenden Klarinettenton von Selina Lohmüller, der Schwester des Hornisten.

Spätromantische, gar impressionistische Farbenpracht entfaltete sich in Louis Viernes (1870–1937) „Dritter Symphonie“ op. 28 (Walter Hirt). Das abschließende Allegro des ziemlich unbekannten „Klarinettenkonzerts Nr. 2“ für zwei Klarinetten und Orchester (Orgel) op.91 musizierten Alexandra Gruber, Selina Lohmüller und Wolfgang Ehni spielfreudig und wie aus einem Guss.

Für den stürmischen Beifall bedankten sich die Musiker mit Mozart und „Là ci darem la mano” („Reich mir die Hand, mein Leben”) aus Don Giovanni.