Wie am Freitag bekannt wurde, hatte sich die Frau mit dem Coronavirus infiziert. In dem Pflegeheim wurden die generell herrschenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen noch verstärkt.

„Am Freitag erhielt die Einrichtung das Testergebnis, das zeigt, dass die Dame an Covid-19 erkrankt war“, teilte Olga Haug, Sprecherin der Benevit-Gruppe mit.

Laut Benevit habe man sofort nach Bekanntwerden der Erkrankung alle Hygiene- und Schutzmaßnahmen verstärkt, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

„Es wird alles getan, um die Infektionskette zu unterbrechen“

„In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt im Zollernalbkreis wird alles unternommen, um Bewohner und Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen und eine mögliche Infektionskette zu unterbrechen“, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Bewohner sind vorsorglich isoliert

Angehörige und Bewohner seien unverzüglich informiert worden. Zwei Bewohner mit grippalem Infekt seien zur Zeit ebenfalls im Zimmer isoliert und befänden sich in hausärztlicher Behandlung. Alle weiteren Bewohner und Mitarbeiter sind laut Benevit symptomfrei.

Testverfahren des Roten Kreuzes

Das DRK habe bereits am Donnerstag, vor Bekanntwerden des Testergebnisses, präventiv alle Bewohner und Mitarbeiter des Hauses getestet. Das ist in Deutschland bislang einzigartig, aber – so schreibt das Unternehmen – mehr als wünschenswert für alle Heime. Die Ergebnisse stünden derzeit noch aus.

Wohl kein Zusammenhang mit Corona bei weiteren Sterbefällen

In letzter Zeit sind weitere Bewohner im Haus Raichberg verstorben. „Es besteht jedoch nach aktuellem Kenntnisstand und ärztlicher Diagnose keinerlei Zusammenhang mit Corona“, betont Benevit-Sprecherin Olga Haug. Sterbefälle bei betagten Menschen gebe es zu dieser Jahreszeit häufiger als sonst.

Über eine gestiegene Zahl an Verstorbenen in dem Pflegeheim hatte auch Onstmettingens Ortsvorsteher Siegfried Schott in einer Rundmail informiert, die er jüngst an Ortschaftsräte und Vereinsfunktionäre schickte. „Es gab sieben Todesfälle, da war ich natürlich alarmiert“, sagte Siegfried Schott. Diese E-Mail, die Schott als Zeichen der Transparenz verstanden wissen möchte, hatte in Onstmettingen allerdings gehörige Unruhe ausgelöst. Viele sahen – offenkundig fälschlicherweise – einen Zusammenhang zwischen Corona und allen von Schott kommunizierten Todesfällen.

Das könnte dich auch interessieren