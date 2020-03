Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG), Muttergesellschaft der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) schränkt vom Dienstag, 17. März, an ihre Verkehrsleistungen ein. Als Grund dafür nennt das Unternehmen die Entscheidung der Landesregierung, die Schulen und Kindertagesstätten zu schließen. Dadurch ergebe sich eine deutliche Verringerung der Fahrgastzahlen.

Einschränkung bis zum Ende der Osterferien

Die Einschränkung der Verkehrsleistungen gilt vorerst bis zum Ende der Osterferien am Sonntag, 19. April – also so lange, wie das Land die Schließung der Schulen und Kindertagesstätten angeordnet hat. Aufgrund der aktuellen Lage könnten sich allerdings jederzeit Änderungen ergeben.

Auf der Schiene gilt der Ferienfahrplan

Im Schienennahverkehr fahren alle Züge der SWEG/HzL ab sofort weitgehend nach dem Schulferienfahrplan. Dadurch ergeben sich auf der Zollern-Alb-Bahn und bei den Ringzügen weniger Fahrten. Auf den übrigen Strecken der SWEG hat dies zur Folge, dass die Züge gegebenenfalls mit weniger Fahrzeugen gefahren werden.

Busse fahren noch unverändert

Die Busse des SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn fahren weiterhin nach dem Schulfahrplan.

Vordere Tür bleibt gesperrt

Die zum Montag, 16. März, eingeführte Änderung der Einstiegsregel in die SWEG/HzL-Busse ist inzwischen nochmals angepasst worden. Demnach ist nun auch in allen SWEG/HzL-Bussen die vordere Tür geschlossen und der Arbeitsplatz der Busfahrer abgesperrt. Zum Ein- und Ausstieg in die Busse müssen die hinteren Türen genutzt werden. Ein Fahrscheinkauf beim Busfahrer ist nicht mehr möglich. Fahrscheine müssen vor Fahrtantritt über andere Verkaufskanäle erworben werden.

Auch interessant: