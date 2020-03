Am Donnerstagabend gab es eine Corona-Krisensitzung im Landratsamt. Ergebnis: Alle größeren Veranstaltungen sollen nach Möglichkeit abgesagt werden.

Hechingen folgt der Empfehlung

Die Stadt Hechingen folgt den Empfehlungen des Landratsamtes des Zollernalbkreises und empfiehlt für Hechingen, in den nächsten zwei Wochen größere Veranstaltungen abzusagen. Hierunter fallen insbesondere Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern. In Zweifelsfällen ist die Entscheidung abhängig vom Teilnehmerkreis zu treffen (Alter der Teilnehmenden, Mitglieder kritischer Infrastrukturen, Einzugsgebiet). Am heutigen Freitag fällt so etwa die Nabu-Ausstellungseröffnung in der Rathausgalerie aus.

Jugendkonzert des Musikvereins Bisingen abgesagt

Der Nachwuchs des Musikvereins Bisingen hätte beim Konzert am Sonntag, 8. März, in der Hohenzollernhalle so gerne sein musikalisches Können unter Beweis gestellt. Am Freitagvormittag kam die Absage: Das Konzert findet nicht statt.

Fußball und Handball in Balingen finden nach Lage der Dinge statt

Die sportlichen Großveranstaltungen in Balingen an diesem Wochenende finden nach Lage der Dinge statt – sowohl das Handball-Bundesliga-Spiel des HBW als auch das Oberliga-Fußball-Spiel der TSG Balingen. Abgesagt wurde dagegen das heutige Fußball-Spiel des FC 07 Albstadt - aber nicht wegen Corona, sondern wegen des Wetters.

Einweihungsfeier der Rangendinger Schule wird vorläufig abgesagt

Die geplante Einweihungsfeier des Neu- und Anbaus der Gemeinschaftsschule Rangendingen-Hirrlingen am Freitag, 20. März, wurde vorläufig abgesagt. Der Schulunterricht ist davon nicht betroffen, da die Schüler in den einzelnen Klassen unterhalb der problematischen Personenmenge unterrichtet werden.

Sportverein Rangendingen und Förderverein sagen Versammlungen ab

Von der Empfehlung des Landratsamtes des Zollernalbkreises ist natürlich auch der Sportverein als größter Verein in Rangendingen betroffen. „Wir haben uns intensiv dazu Gedanken gemacht, ob wir die Hauptversammlung heute durchführen sollen oder nicht. Nach sorgfältiger Abwägung haben wir uns aber dazu entschieden, die Hauptversammlung entsprechend der Empfehlung des Landratsamtes abzusagen“, so die Vorstandsspitze Matthias Stauß und Manfred Haug. Sobald sich die Situation beruhigt habe, soll die Versammlung schnellstmöglich veranstaltet werden.

Von der Absage ist auch die Sitzung des Fördervereins Fußball um 19 Uhr betroffen.

Bürgermeisterwahl in Rosenfeld soll stattfinden

Was ist mit der Bürgermeisterwahl in Rosenfeld am kommenden Sonntag, 8. März? Am Donnerstagabend um 17 Uhr sagte Bürgermeister Thomas Miller: Die Wahl soll durchgeführt werdnen. „Eine Wahl ist keine Massenveranstaltung“, sagt Miller. Die Menschen in Rosenfeld würden nicht Schlange stehen. Es seien in der Regel maximal zehn bis zwölf Menschen, die anstehen würden, weiß er von den vergangenen Wahlen. An der Rathaustür wird bereits darauf hingewiesen, dass Händeschütteln nicht erwünscht ist.

Kein Tag der Archive im Landratsamt

Die Veranstaltung anlässlich des Tags der Archive am Sonntag, 8. März 2020 (ab 15 Uhr) im Landratsamt Zollernalbkreis findet aufgrund der Empfehlungen des Gesundheitsamtes zum Coronavirus nicht statt. Die geplanten Vorträge sowie eine Ausstellung werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, der rechtzeitig bekannt gegeben wird. Dies hat das Landratsamt mitgeteilt.

Stadthalle Balingen hat noch nichts abgesagt

Derzeit finden alle Veranstaltungen der Stadthalle Balingen wie geplant statt. Geschäftsführer Matthias Klein bittet die Veranstaltungsbesucher, im Vorfeld die aktuellen Hinweise des Robert Koch-Instituts zum Coronavirus zu beachten.

Die Tiptons haben Italien abgesagt – und treten in Hechingen auf

Stattfinden wird das Konzert der Tiptons in der Villa Eugenia in Hechingen am kommenden Dienstag, 10. März, um 19 Uhr. Der Förderverein Villa Eugenia teilt dazu mit: „Der geplante vorherige Termin der Tiptons in Italien wurde wegen der Corona-Viren-Gefahr abgesagt. Die Gruppe wird keinen Termin in Italien zur Vermeidung von möglichen Kontakten mit Viren-Trägern wahrnehmen. Das Konzert in Hechingen wird daher ohne Bedenken durchgeführt werden.“