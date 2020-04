Die Zahl der Coronavirus-Infizierten im Zollernalbkreis ist (Stand Mittwoch 17.30 Uhr) auf 638 gestiegen. Davon bereits genesen sind 127.

76-Jährige stirbt an den Folgen der Lungenkrankheit

Dabei ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Eine 76-jährige Frau ist an den Folgen der Lungenkrankheit COVID-19 gestorben.

Patienten in Zollernalb-Klinikum und Acura Kliniken

Momentan sind an beiden Klinikstandorten des Zollernalb Klinikums insgesamt 102 infizierte Personen aufgenommen, 88 davon stationär und 14 in intensivmedizinischer Betreuung. In den Acura Kliniken sind derzeit sieben Patienten aufgenommen.

