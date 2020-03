Insgesamt 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg hat das Stuttgarter Sozialministerium am Freitag vermeldet. Die Zahl der Infizierten im Land ist auf 116 gestiegen. Diesmal aber überhaupt nicht betroffen sind der Zollernalbkreis und seine Nachbarlandkreise. Damit bleibt es aktuell bei elf Infektionen im Zollernalbkreis, allesamt Mitglieder einer Balinger Reisegruppe, die sich im neuen Risikogebiet Südtirol aufgehalten hatte.

Am Nachmittag hatte das Balinger Landratsamt über die Sondersitzung mit den Bürgermeistern der 25 Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis informiert, die am Donnerstagabend im Landratsamt stattgefunden hat.

Pauli: „Eine Herausforderung, wie wir sie noch nie hatten“

Landrat Günther-Martin Pauli, Gesundheitsdezernentin Dr. Gabriele Wagner, Dr. Gerhard Hinger, Vorsitzender Geschäftsführer des Zollernalb Klinikums, und Heiko Lebherz, Kreisverbandsvorsitzender des DRK, berichteten über die aktuelle Coronavirus-Situation und -Entwicklungen im Kreis. „Wir erleben alle eine Herausforderung, wie wir sie noch nie im medizinischen Bereich hatten“, sagte Landrat Pauli. „Gefährlich sind unnötige Panikmache ebenso wie Bagatellisierungen. Wir suchen gemeinsam den gesunden Mittelweg“, so Pauli weiter.

Die Situation im Zollernalbkreis ist „deutlich zugespitzt“

Die Situation im Zollernalbkreis, so heißt es in der Pressemitteilung, ist jetzt deutlich zugespitzter als in umliegenden Landkreisen. Bis dato sind elf Corona-Infizierte gemeldet. Bei den Erkrankten handelt es sich um Mitglieder derselben Reisegruppe aus Südtirol. Davon befinden sich derzeit zehn in häuslicher Absonderung. Ein Patient wird im Klinikum behandelt. Der Gesundheitszustand der Infizierten ist stabil. Das Gesundheitsamt hat die jeweiligen Kontaktpersonen ermittelt und informiert. Sie befinden sich ebenfalls in häuslicher Absonderung. „Das Verhalten der Betroffenen ist sehr kooperativ und vorbildlich“, sagte Dezernentin Dr. Wagner.

Empfehlung: Größere Veranstaltungen absagen

Thema des konstruktiven Austausches war ebenfalls die Empfehlung des Gesundheitsamtes, aufgrund der derzeitigen Infektionslage größere Veranstaltungen zunächst in den nächsten 14 Tagen abzusagen. Hierunter fallen insbesondere Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmenden. In Zweifelsfällen ist die Entscheidung abhängig vom Teilnehmerkreis (Alter der Teilnehmenden, Mitglieder von medizinischen Bereichen und Rettungsdiensten, mögliche spätere Identifizierbarkeit) zu treffen. „Dies dient als Vorsichtsmaßnahme. Wir werden die weitere Ausbreitung möglicherweise nicht verhindern, aber sehr wohl abbremsen können“, so Pauli.

Bürgertelefon ist eingerichtet

Das Landratsamt hat jetzt ein Bürgertelefon eingerichtet unter 07433/92-1111. Dieses ist wochentags von 9 bis 16 Uhr und am Wochenende zwischen 10 und 15 Uhr zu erreichen. Weitere Hotlines: Landesgesundheitsamt 0711/904-39555 oder Bundesministerium für Gesundheit 030/346 465 100.