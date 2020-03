Im Zollernalbkreis ist die Zahl der Corona-Infizierten von 11 auf jetzt 18 gestiegen. Das Landratsamt meldete im Laufe des Dienstags zunächst sechs weitere Südtirol-Rückkehrer, die positiv getestet wurden.

Am späteren Nachmittag wurde die Zahl auf 18 erhöht. Laut Meldung um 17 Uhr handelt es sich hierbei um eine Person, die sich ebenfalls in einer Skiregion aufgehalten hat. Weitere Angaben zu Fall Nr. 18 gibt es noch nicht.

Alle sieben neuen Infektionen im Zollernalbkreis wurden am Dienstag, 10. März, gemeldet. Bei drei der Infizierten handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes um Personen, die Mitglieder der bereits betroffenen Reisegruppe aus Südtirol waren.

Drei neue Infizierte, die nicht Teil einer weiteren Ski-Reisegruppe waren

Drei weitere bestätigte Fälle sind ebenso Skiurlauber aus Südtirol. Nach Auskunft des Landratsamtes war das Trio zusammen in einer weiteren Reisegruppe. Alle Erkrankten befinden sich bereits in häuslicher Absonderung. Ihr Gesundheitszustand ist stabil.

Derweil sitzt eine 30-köpfige Balinger Reisegruppe auf Zypern fest – ebenfalls in Quarantäne. Eine 65-jährige Frau, die Mitglied der Gruppe ist, wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Coronavirus Hechingen und Balingen Berufliche Schulzentren schicken Südtirol-Rückkehrer heim Hechingen/Balingen

Landratsamt richtet Corona-Testzentrum ein

Das medizinische Beratungsinteresse und die Verunsicherung in der Bevölkerung aufgrund der aktuellen Situation zum Coronavirus sind groß. Der Landkreis hat hierfür ein Bürgertelefon unter der Nummer 07433/92-1111 eingerichtet. In den letzten Tagen wurden knapp 200 Bürger beraten.

Hier der Weg zum neuen Corona-Testzentrum

Rückkehrer aus Risikogebieten sollen vor allem zu Hause bleiben

Dabei gelten noch Auskunft des Landratsamts die zentralen Fragen: War der Bürger kürzlich in einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewiesenen Risikogebiet und/oder hatte er intensiveren Kontakt zu einer infizierten Personen, ist jedoch selber ohne grippeähnliche Symptome? Wenn diese Fragen bejaht werden können, soll der Patient unnötige Kontakte vermeiden und, wenn möglich, die nächsten 14 Tage zuhause bleiben. Ein Coronavirustest ist hier zunächst nicht aussagekräftig, da erst eine gewisse „Viruslast“ im Körper vorhanden sein muss, damit die Viren im Labortest nachweisbar sind. Ein frühzeitiges negatives Testergebnis schließt eine Infektion nicht aus. Auch zu einem späteren Zeitpunkt kann der Patient noch erkranken. Sollte der Patient grippeähnliche Symptome hinzubekommen, wird empfohlen, sich von seinem Hausarzt zunächst telefonisch beraten zu lassen oder sich an das Bürgertelefon zu wenden. Hausarzt oder die Experten am Bürgertelefon werden mit dem Bürger die weiteren notwendigen Untersuchungsschritte abstimmen.

Balinger Testzentrum wird vom DRK betrieben

Wenn ein Bürger aus einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet zurückkehrt und/oder intensiveren Kontakt mit einer infizierten Person hatte und Grippesymptome aufweist, wird ein Abstrich im Corona-Testzentrum veranlasst. Dieses wurde auf dem Gelände beim Zollernalb-Klinikum in Balingen eingerichtet. Es wird vom DRK betrieben und dient zur Entlastung der Hausärzte und der Zentralen Notaufnahme. Patienten werden von ihrem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt nach vorheriger Beratung dort angemeldet. Sie erhalten von der Untersuchungsstelle einen Termin für den Abstrich. Bis die Testergebnisse vorliegen und die fragliche Infektion geklärt ist, sollten sich die Erkrankten krankschreiben lassen und sich zuhause isolieren. Die Getesteten werden über das Ergebnis informiert.

Klinik-Chef Hinger appelliert: Von Menschenansammlungen fernhalten

„Die derzeitige Lage gebietet uns allen, sich von nicht zwingend notwendigen Menschenansammlungen und Veranstaltungen fern zu halten“ so Dr. Gerhard Hinger, Vorsitzender Geschäftsführer des Zollernalb Klinikums.

Tipps: Häufig Hände waschen und Abstand halten

Darüber hinaus sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen, wie sie in der Erkältungszeit empfohlen werden, wie häufiges Händewaschen, die Husten- und Niesetikette und Abstand zu Personen mit Erkältungssymptomen usw. einzuhalten.

