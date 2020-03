Die Stadt Burladingen ergreift weitere Maßnahmen, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus einzudämmen. Man bittet die Bevölkerung um Verständnis und Mithilfe. Diesem Aufruf folgend sagen Veranstalter und Vereine weitere Termine ab.

►Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage sind das Rathaus Burladingen und die Ortschaftsverwaltungen ab Dienstag, 17. März, bis auf weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch kann man sich unter der Telefonnummer 07475/8920 oder per Mail melden: info@burladingen.de►Der Lehr- und Kursbetrieb an der Volkshochschule Burladingen ist ebenfalls ab Dienstag, 17. März, bis auf weiteres eingestellt. Laufende Kurse müssen ausgesetzt werden, Einzelkurse werden abgesagt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

►Ebenso findet der Unterricht an der Jugendmusikschule ab Dienstag bis auf weiteres nicht mehr statt.

► Geschlossen sind auch das Hallenbad und die Bücherei St. Fidelis. Desgleichen alle städtischen Gebäude, also Turn- und Festhallen, Veranstaltungsräume, Jugendclubs oder die Deponie. Es sind dort weder Vereins- noch Privatveranstaltungen zugelassen.

►Die Stadtverwaltung selbst hat mittlerweile alle städtischen Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien abgesagt, darunter die noch ausstehenden Hauptversammlungen der Feuerwehr.

►Wer Veranstaltungen in den städtischen Einrichtungen mit Publikumsverkehr plant, muss sie bei einer zu erwartenden Teilnehmerzahl von über 75 Personen absagen oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Stadtverwaltung behält sich vor, diese Veranstaltungen kurzfristig zu untersagen.

►Bei Veranstaltungen in sonstigen öffentlichen Einrichtungen oder aber im eher privaten Umfeld liegt die Entscheidung, ob sie stattfinden soll oder nicht beim Veranstalter. Man sollte dabei die Empfehlungen des Gesundheitsamts beachten. Weiter heißt es auf der Homepage der Stadt: „Generell gilt, jede nicht zwingend erforderliche Veranstaltung muss abgesagt werden!“. Wobei man hier den Veranstalter im Zweifel lässt, was „zwingend erforderlich“ ist.

►Versammlungen von DRK, Feuerwehr, Polizei sind unabhängig von der Teilnehmerzahl komplett abgesagt. Bei diesen Einrichtungen ist es besonders wichtig, die jeweilige Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.

►Abgesagt ist der Anmeldetag der Kindergärten in der Kernstadt: Der gemeinsame Anmeldetag des Kindergartens Jahnstraße und des katholischen Kindergartens St. Fidelis, der an diesem Dienstag stattfinden sollte, fällt aus. Der Nachholtermin wird bekanntgegeben.

►Wie berichtet sind in ganz Baden-Württemberg – auf Anweisungen der Landesregierung – alle allgemeinbildenden Schulen und Kindertageseinrichtungen von Dienstag, 17. März, bis zum Ende der Osterferien, Freitag, 17. April, geschlossen, so auch in Burladingen. Für Eltern die in „kritischen Berufszweigen“ arbeiten und deren Arbeitskraft besonders benötigt wird, etwa im Gesundheitswesen, werden Betreuungsmöglichkeiten eingerichtet. In Burladingen wird die Gruppe dieser Kinder morgens in der Schule betreut, nachmittags übernimmt das Kinder- und Jugendbüro die Aufgabe. Während der Osterferien ist das Büro ganztägig für die Betreuung zuständig – so sagte gestern Jana Höffler, Leiterin des Kinder- und Jugendbüros.

Die Kindergartenkinder der Eltern, die in versorgungs- und gesundheitstechnisch relevanten Berufen arbeiten, werden in kommenden Wochen in einem der beiden Kinderärten versorgt.

Wie groß die Schulkindergruppe wird, konnte Jana Höffler am gestrigen Montag noch nicht sagen, da zu der Zeit noch die Anmeldungsfrist lief. Sie schätzte, es werde sich um rund zehn Kinder handeln. Ihre Einrichtung steht mit allen derzeit 16 Mitarbeitern zur Verfügung.

►Die wöchentlichen Beratungen der Deutschen Rentenversicherung im Bürgerbüro der Stadt Burladingen (Rathaus) werden wegen des Corona - Virus bis auf Weiteres ausgesetzt. Rentenanträge können weiterhin gestellt werden. Die Telefonnummer dafür und für weitere Fragen oder zur Beratung lautet: 07475/9539652, Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr.

►Die Sängerfreunde Burladingen haben ihre Proben, die üblicherweise am Montagabend in der Ringinger Molke stattfinden, auf weiteres eingestellt.

►Die für 28. März vorgesehene Kinderartikel-Börse des Fördervereins Sportstättenbau Burladingen wurde nun ebenfalls abgesagt.

►Der vom Musikverein Stetten/Hörschwag angekündigte Unterhaltungsabend am 4. April in der Stettener Festhalle mit „Neues aus dem Dohlengässle“ wird auf 3. Juli verschoben. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Der vom Musikverein geplante Ostertanz am Ostersonntag, 12. April, fällt dagegen ersatzlos aus.

In Melchingen wollte am 25. März im Gasthaus „Ochsen“ einmal mehr der Mundartstammtisch tagen. Doch auch diese Versammlung ist gestrichen.

►Die Ministranten der Albgmeinden wollten vor Ostern wieder bunte Ostereier verkaufen. Doch „nach reiflicher Überlegung haben sich die Betreuerinnen und Betreuer schweren Herzens dazu entschieden, die Aktion in diesem Jahr auszusetzen.“ (Der Erlös kommt jedes Jahr zu gleichen Teilen den Mini-Kassen vor Ort und dem Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen zugute.) Dies geschehe zum Schutze der Minis, aber auch der Bürger, mit denen man beim Verkauf in direktem Kontakt trete. „Die Entscheidung ist übers Wochenende und in enger Abstimmung mit allen Verantwortlichen vor Ort gefallen. Wir denken, dass wir damit das Richtige tun“, meint Ottilie Bitschnau, Pfarrgemeinderätin und Mitglied des Organisationsteams.

►Ebenso entfällt das am 28. März vorgesehene Frühjahrskonzert der Orchestergemeinschaft Killer-Starzeln. Man habe sich dazu „aufgrund der aktuelle Lage und aufgrund der Empfehlungen des Landratsamtes und des Blasmusik-Kreisverbandes“ entschieden.

►Verschoben ist die Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Starzeln 1985. Am 20. März wolllte man Rückblick halten und im Rahmen der Versammlung auch verdiente Mitglieder ehren. Das muss nun warten, der neue Termin wird zeitnah bekannt gegeben.

►Auch der TV Stetten ergreift Vorsichtsmaßnahmen, er stellt den Sport-, Spiel- und Turnbetrieb vorläufig bis zum 19. April ein. „Diese Sicherheitsmaßnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt und für die nächsten Wochen wichtig und notwendig um uns und andere zu schützen. Wir bitten deshalb um Verständnis“, so der Verein.

►Die Kirchengemeinderatswahl der Seelsorgeeinheit Burladingen-Jungingen wird ingegen am Sonntag stattfinden. Allerdings kann man seine Stimme nur online oder per Briefwahl abgeben.

►Seit November 2019 ist im Ökumenischen Gemeindebüro Sigmaringen, Kirchberg 2, eine Ausstellung von Künstlerinnen und Künstlern des „Atelier 5“ aus Mariaberg zu sehen. Die für Donnerstag, 19. März, um 17 Uhr geplante Finissage der Ausstellung „kunterbunt“ ist nun ersatzlos abgesagt. So wie in Mariaberg selbst alle geplanten Konzerte und eine Ausstellung aus dem Programm der kommenden Wochen genommen wurden.