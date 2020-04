Eine Infektion mit dem Virus Sars-Cov-2 ist das eine, die Versorgung von chronisch kranken Patienten das andere. Um diese nicht zu gefährden, gibt es bei der Gemeinschaftspraxis Dr. med. Susanne Hinderer-Weber und Hans-Otto Weber in Schömberg seit kurzem eine Corona-Schwerpunktpraxis. Das ist ein separater Behandlungsraum für Menschen mit Atemwegsinfektionen.

Ansteckungsgefahr in der Arztpraxis minimieren

Gerade chronisch kranke Patienten oder Patienten mit Vorerkrankungen sind besonders gefährdet, wenn sie sich mit Sars-Cov-2 anstecken. Diese Risikopatienten sind aber weiterhin auf die medizinische Betreuung beim Hausarzt angewiesen. Damit die Ansteckungsgefahr gerade in der Arztpraxis minimiert wird, gibt es bei der Gemeinschaftspraxis von Dr. Susanne Hinderer-Weber und Hans-Otto Weber nun eine Corona-Schwerpunktpraxis für Patienten mit Atemwegsinfekten. Ziel ist es, Menschen mit Atemwegserkrankungen nicht in den regulären Praxisräumen zu behandeln, um damit die Ansteckungsgefahr für die anderen Patienten zu minimieren. Deshalb wurde auf dem Gelände der Gemeinschaftspraxis ein Gartenhaus aufgestellt und zu einem separaten Behandlungsraum umgebaut.

Lotse leitet die Patienten

Man benötige eine besondere Struktur für Patienten mit Atemwegsinfekten, sagt Dr. Susanne Hinderer-Weber. Ab sofort werden Menschen mit Vorerkrankungen, also etwa Krebspatienten, die sich in einer Chemotherapie befinden, oder chronisch Kranke, beispielsweise Diabetiker, weiter in der Praxis behandelt. Für Patienten mit Atemwegserkrankungen steht ein separater Raum außerhalb des Praxisgebäudes zur Verfügung. „Wir wissen vorher nicht, wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat“, erklärt die Schömberger Ärztin. Getestet werde ja nur, wer wissentlich Kontakt mit einer infizierten Person gehabt habe. Oftmals hätten Kranke auch lediglich grippale Infekte oder eine eitrige Angina mit Husten, Fieber und Halsweh.

Man könne zwar vieles telefonisch regeln, „aber nicht jeder, der Halsweh hat, ist automatisch mit dem Coronavirus infiziert“, sagt Dr. Susanne Hinderer-Weber. Wenn der Patient eindeutige Symptome hat, die medizinisch indiziert sind, werde er zum Corona-Testzentrum auf dem Balinger Messegelände vermittelt.

Schon vor dem Eingang in die Schömberger Praxis gibt es Absperrungen, damit der Schutzabstand eingehalten wird. Die Patienten werden von einem Lotsen in die jeweiligen Bereiche gewiesen. Wer an einer Atemwegsinfektion leidet, kommt in ein Zelt, das als Wartebereich dient. Die Patienten werden von dort aus in das zu einem Behandlungsraum umfunktionierte Gartenhaus geleitet. Nach jeder Behandlung wird der Raum penibel desinfiziert.

Mundschutz ist ein Muss

Äußerst wichtig sei es, dass man nur mit einem zuvor telefonisch vereinbarten Termin zur Arztpraxis kommt, erklärt Dr. med. Susanne Hinderer-Weber. Ein weiteres absolutes Muss sei das Tragen eines Mundschutzes. Die Corona-Schwerpunktpraxis stehe auch für die Patienten derjenigen Kollegen offen, die keine solche Strukturen haben. Man behandle nicht nur die eigenen, sondern auch externe Patienten, versichert die Schömberger Ärztin. Gerührt ist Dr. med. Susanne Hinderer-Weber von der überwältigenden Hilfsbereitschaft mehrerer Handwerksbetriebe, die den Aufbau und Umbau des Gartenhäuschens zu einem Behandlungsraum unentgeltlich bewerkstelligt haben.

Sowohl für den Transport von einem Gartencenter nach Schömberg als auch für den Aufbau sowie die Maler- und Elektroarbeiten mussten die Webers nichts bezahlen. Nach drei Tagen Bauzeit war der neue Behandlungsraum bezugsfertig.

Dazu kommen zwei Unternehmen, die mit ihren äußerst wichtigen Spenden für die Sicherheit des Personals Sorge tragen. Der Edeka-Markt Koch aus Schömberg und die Spedition Koch aus Ratshausen haben der Corona-Schwerpunktpraxis ein Kontingent an Schutzmasken zur Verfügung gestellt.

Auch interessant: