In Jungingen angekommen war das Coronavirus recht schnell, nachdem sich ein leitender Mitarbeiter eines großen örtlichen Unternehmens in Südtirol infiziert hatte (die HZ berichtete). Jetzt verabschiedete die Gemeinde ein Maßnahmenpaket, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Bereits am vergangenen Dienstag trafen sich die Amtsleiter der Verwaltungs sowie der erste stellvertretende Bürgermeister Bernd Bumiller und der designierte neue Bürgermeister Oliver Simmendinger zur Besprechung der Lage. Im Anschluss wurden Empfehlungen an die Vereine und Vereinigungen nach den Vorgaben des Zollernalbkreises formuliert, zu diesem Zeitpunkt aus heutiger Sicht noch relativ „locker“.

Große Runde am Sonntag

Nachdem sich am Donnerstag die Bürgermeister des Landkreises erneut zu einer Lagebesprechung mit Landrat Günther-Martin Pauli getroffen hatte, folgte am Freitag ein erneutes Treffen der genannten Personen, um auf die neuen Vorgaben des Landkreises zu reagieren. Als Reaktion auf den Beschluss der Landesregierung, Schulen und Kitas flächendeckend zu schließen, fand am Sonntag ein erneutes Treffen im Sitzungssaal des Rathauses statt, dieses Mal erweitert um die Kindergartenleitung, Vertreter des Hauses Nazareth (verlässliche Grundschule), Schulleitung der Grundschule, Mitarbeiter des Hallenbads sowie der Feuerwehrkommandant Frank Speidel. Gemeinsam wurden die am Donnerstag besprochenen Maßnahmen verschärft und überdies das Thema Notfallbetreuung besprochen.

Alles wird geschlossen

Ergebnis: Ab Montag, 16. März, werden alle gemeindlichen Institutionen generell geschlossen. Dazu gehören unter anderem der Gemeindesaal, die Turn- und Festhalle, der Kindergarten, die Grundschule und das Jugendzentrum „Klärwerk“. Auch das Hallenbad und die Sauna bleiben generell geschlossen. Diskutiert wurde darüber, ob das Wasser jetzt schon abgelassen werden sollte (planmäßiges Ende der Hallenbad-Saison wäre der 10. Mai) oder das Bad nur auf „Standby“ heruntergefahren werden soll. Letzteres bindet Personal bringt auch Kosten mit sich – allerdings wesentlich weniger, als das Bad sofort komplett abzuschalten. Denn dies, so klärte Ursula Köbele die Teilnehmer auf, sei ein Prozess, der sich über Wochen erstrecke.

Das Wasser bleibt drin

Insofern entschied man, das Bad für die Öffentlichkeit zwar zu schließen, auch die Heizung und Temperaturen herunterzufahren, das Wasser jedoch weiterhin so zu bewirtschaften, dass es Mitte Mai zur Überleitung in das Freibad verwendet werden kann. Zudem wurde Ursula Köbele bis auf weiteres für die Unterstützung des DRK unter anderem im Corona-Testzentrum in Balingen freigestellt.

Beschlossen wurde auch, dass das Rathaus ab sofort für Besucher geschlossen bleibt. Die Verwaltung ist jedoch besetzt und somit telefonisch oder per Mail erreichbar. In dringenden Ausnahmefällen können Besuchstermine vereinbart werden.

Selbstverständlich wurde auch darüber gesprochen, wie die Mitarbeiter im Kindergarten die Zeit ohne Kinder verbringen sollen. Generell, das heißt über alle Bereiche hinweg, wird versucht, Überstunden abzubauen, Resturlaub oder Urlaub zu nehmen, gegebenenfalls unbezahlt, oder aber die Zeit für Liegengebliebenes zu nutzen. Den Mitarbeitern der Gemeinde wurde nahegelegt, keine Großveranstaltungen mehr aufzusuchen.

Keine Band-Night, kein Juz-Fest

Öffentliche Veranstaltungen sind in Jungingen ab sofort generell untersagt. Den Vereinen wurde empfohlen, auch Trainingseinheiten und Proben einzustellen. Die im Veranstaltungskalender der Gemeinde genannten Termine der Monate März und April wurden fast ausnahmslos abgesagt, darunter das Jedermannturnier, der Jugendvorspielnachmittag, die zweite Junginger Band-Night und das Juz-Jubiläum, um nur die einige zu nennen.

Für die Notfallbetreuung im Kindergarten und in der Grundschule gibt es seitens des Landes klar definierte Regeln, die es nur ganz bestimmten Personengruppen ermöglicht, ihre Kinder betreuen zu lassen. Alle anderen Eltern müssen versuchen, die Betreuung selbst zu bewerkstelligen. Detaillierte Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Gemeinde.

Freude über das Verständnis der Vereine

Zwischen den Teilnehmern der Sitzung herrschte Einigkeit über die verabschiedeten Maßnahmen und auch darüber, dass man jetzt handeln müsse, bevor das Gesundheitswesen kollabiere, und vor allem natürlich zum Schutz der älteren oder vorerkrankten Mitmenschen.

Alle Beteiligten begrüßten die bisher entgegengenommen Reaktionen der Vereine, die ohne Ausnahme Verständnis für die Situation zeigten und überwiegend den Empfehlungen der Gemeindeverwaltung folgten. Die erlassene Allgemeinverfügung mit den genannten Maßnahmen gilt zunächst bis zum 19. April (nach den Osterferien).

Auch interessant:

Coronavirus News Tübingen Curevac Heikel Hänsel: Kein Milliardengeschäft – Impfstoff muss für alle sein Tübingen