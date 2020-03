Infektionsschutz ist in diesen Tagen der Corona-Krise das oberste Gebot. Ansammlungen von Menschengruppen sollen vermieden werden, wo es nur geht, auch im Freien. Einschlägige Brennpunkte in Hechingen waren in den vergangenen Tagen unter warmer Frühlingssonne die beiden noch geöffneten Eiscafés in der Hechinger Unterstadt. Als „Schank- und Speisewirtschaften“ waren diese bislang noch geöffnet, und viele Leute drängelten sich davor. „Wir haben festgestellt, dass auch beim Straßenverkauf nicht genug Abstand eingehalten wurde“, sagte der städtische Pressesprecher Thomas Jauch.

Die Stadtverwaltung reagierte und machte die beiden Hechinger Eiscafés per Einzelverfügung nach dem Infektionsschutzgesetz dicht. Seit Freitagmittag gibt es damit auch keinen Schalterverkauf von Speiseeis mehr. Die Stadtverwaltung kündigte ergänzend an, die Einhaltung dieses Schließungsgebots zu kontrollieren und konsequent durchzusetzen.

