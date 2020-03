Das erste Wochenende, an dem Gläubige im ganzen Land auf den Sonntagsgottesdienst verzichten müssen, steht bevor. Im ganzen Land? Nicht in Hechingen. Hier sind die Köpfe der evangelischen Kirchengemeinde auf der Höhe der Zeit.

Den Gottesdienst für den Kameramann inszeniert

Am Freitagnachmittag inszenierten die Pfarrer Herbert Würth und Horst Jungbauer den Gottesdienst für den bevorstehenden Sonntag Laetare in der gezwungenermaßen fast leeren Johanneskirche – und Kameramann Christoph Winter filmte das Geschehen, um es der Öffentlichkeit auf dem Videoportal YouTube zugänglich zu machen. Dort soll der Gottesdienst, der nach der verkürzten Liturgie der Altpreußischen Union gefeiert wurde, ab Samstagnachmittag anzuschauen sei. Der direkte Link findet sich auf der Homepage der Gemeinde, www.ev-kirche-hechingen.de

Botschaft: „Haltet durch, die Krise wird ein Ende haben!“

Als Prediger wird die Online-Gemeinde Pfarrer Herbert Würth erleben können, als Organisten Alexander Baumgärtner, als Solistin mit der Querflöte Rebecca Würth. Den Gemeindegesang bestritten wenige eigens geladene Kirchengemeinderäte und als Gast von der katholischen Gemeinde Pfarrer Michael Knaus. Zur Einführung gab Pfarrer Jungbauer das treffliche Motto vor: „Haltet durch, verlieret nicht die Hoffnung! Die Krise wird ein Ende haben.“

Hier dokumentieren wir die Predigt von Pfarrer Herbert Würth im Wortlaut:

Liebe Gemeinde! Was beherrscht uns? Wovon lassen wir uns leiten? Ich finde, das ist eine wichtige Frage in Zeiten wie diesen, die von Corona beherrscht zu sein scheint. Sollen wir uns von Gelas­senheit leiten lassen oder gar von Sorglosigkeit? Oder soll uns eher Vorsicht leiten, die auch zur Ängstlichkeit führen kann?

Was beherrscht uns? Diese Frage gilt fürs ganze Leben. Ein witziger und tiefgründiger Zeichentrick-Film be­leuch­tet das ganz schön; der Film heißt: „Alles steht Kopf!“, ist ziemlich gut und hat vor vier Jahren einen Oscar gewonnen. Die Idee des Films ist genial. Der Film spielt näm­lich im Kopf, oder besser im Gehirn des elfjährigen Mädchens Riley.

In ihrem Kopf agieren Wesen, die für ihre Gefühle stehen. Sie steuern Rileys Empfinden und ihr Handeln. Und das je nachdem, wer gerade an der Schaltzentrale steht, auf Knöpfe drückt oder Hebel bewegt.

Da ist Freude, eine quitschgelbe Frau mit blauen Haaren, die fröhlich wie ein Flummi durch die Steuerzentrale hüpft, alles positiv bewertet und Begeisterung verstreut. Durch Freude kann Riley ihr Leben genießen.

Dann ist da aber auch die Angst, ein schmaler Mann mit Glubsch-Augen, der vor Gefahren warnt, abwägt, der Riley zurückschrecken lässt, wenn er an der Schaltzentrale steht. Doch durch die Angst wird Riley vor Schlimmem bewahrt.

Wut ist auch da, ein kleines kompaktes rotes Energie­bündel, dessen Kopf bei Wutausbrüchen Feuer speit. Durch Wut kann Riley sich durchsetzen.

Und dann ist da Kummer, eine kleine rundliche blaue Frau, langsam in ihren Bewegungen. Alles was sie anfasst, wird kaltblau gefärbt – selbst die schönsten Erin­nerun­gen.

Doch nun wäre es einfach, viel zu einfach, wenn man die Freude als gut bewerten würde und den Kummer als schlecht. Zu schön, wenn es Kummer und Traurigkeit gar nicht mehr geben würde, das Leben nur noch Lachen und Feiern wäre.

Aber so ist es eben nicht. Ich denke an Menschen in Senio­ren­heimen und Krankenhäusern, die in diesen Wochen ihre Einsamkeit noch stärker spüren. Ich denke an Menschen in sy­rischen Städten, vom eigenen Dikator in Trümmer gelegt. Und wir denken mit der Lesung aus dem Propheten Jesaja an das Volk Israel, das aus dem Exil in Babylonien Gefangen­schaft zurückkam und seine Heimat in Trümmern vorfand.

Nein, das Leben ist alles andere als Jubel und Hei­ter­keit. Doch da fordert der Prophet Jesaja im Abschnitt für den Sonn­tag Lätare die Israeliten auf, sich zu freuen. Freude soll die Schaltzentrale übernehmen; sie sind doch nach der Depor­tation in das Babylonische Reich wieder zurückgekom­men. Die verwahrloste und zerstörte Heimat soll wieder blü­hen.

Das verstehen wir nicht. Kummer wäre doch angebracht oder Angst wegen den räuberischen Banden oder auch Wut. Aber Freude?

Freut euch, sagt ihnen Jesaja, freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt! Denn nun dürft ihr reichlich trinken wie ein Baby an der Mutterbrust.

Muttermilch ist Trinken und Nahrung gleichzeitig. Und wenn Gott uns stärkt, dann erfahren wir die mütterliche Seite Got­tes. Gerade in kritischen Zeiten efahren wir Gott als mütter­­­lich, umsor­gen­d, bedingungslos liebend.

Nun wissen wir aber, dass man Freude nicht einfach verord­nen kann. Menschen vereinsamen, haben Angst vor der Zu­kunft, der Kummer färbt selbst die guten Erinnerungen ein.

Doch was dann? Wir müssen uns nicht selbst die Freude verordnen. Das wäre wie Münchhausen, der sich selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen wollte. Nein, die Initiative geht von Gott aus. Er schickt Boten. Er schickt Worte des Trostes.

Trost ist eines der Leitworte im Mittelteil des Jesajabuches. Trösten heißt: jemanden aufatmen lassen. Der Inbegriff des menschlichen Trostes ist die Mutter, die ihr Kind tröstet.

Mit Trostworten kommt Gott in diese unsere Welt, in der Menschen einander weh tun, in der Beziehungen in Brüche gehen, in der Krankheit und Tod herrschen. Und diese Worte wollen uns auch in einer Zeit erreichen, in der die direkten menschlichen Begegnungen auf ein Mindestmaß zurück­ge­schraubt werden. Worte des Trostes hinein in die Einsam­keit, hinein in geplatzte Träume. Gott spricht seine befreienden Worte hinein in unsere Welt, die von Coro­na beherrscht zu sein scheint, von Populisten und Dikta­to­ren.

Zum Schluss nochmals zum witzig-tiefgründi­gen Zeichen­trick­film „Alles steht Kopf!“ Können wir ein­fach die Freu­de an den Schalthebel unseres Gehirns und unserer Ge­füh­le brin­gen? Nein, Wut und Angst und Kum­mer haben ihre Berech­ti­gung. Das sehen wir an der wech­sel­haften Geschichte Israels in den 66 Kapiteln des Prophe­ten Jesaja, von der Ge­richts­an­kün­digung über die Worte des Trostes im Exil bis hin zur Er­mutigung zur Freude in der Ent­täuschung nach der Rück­kehr. Wut, Angst und Kummer können nicht ausgeblendet werden.

Aber das Ziel Gottes mit uns und unserer Welt ist die Freu­de. Dieser Freude wollen wir einen speziellen Platz in unserem Leben einräumen. Und diese Freude wollen wir mit anderen teilen. Dazu wünsche ich uns derzeit viel Phantasie. Amen.

