Das Theater Lindenhof passt seinen Spielbetrieb den Empfehlungen des Landratsamtes in Balingen an und beschränkt ab sofort die verfügbaren Plätze pro Vorstellung auf 75 Personen. In der Theaterscheuer bleibt so genügend Raum zwischen den Zuschauern.

„herzerlfresser“ und „Krug abgesagt“

Die großen Produktionen „der herzerlfresser“ und „Der zerbrochne Krug“ sind bis Ostern abgesagt.

Von 6. bis 19. April hat das Theater Osterferien. Danach wird entschieden, in welchem Rahmen der Spielbetrieb stattfinden kann. Wie mit Gastspielen verfahren wird, entscheiden die jeweiligen Veranstalter.

