Nun hat die Gefahr einer möglichen Coronavirus-Ansteckung auch die Hotels und Restaurants im Zollernalbkreis erreicht. Das Land Baden-Württemberg hat bekanntlich die Regelungen auch im Gastronomiebereich verschärft, um die Fallzahlen weiterer Infizierter einzudämmen. Diese Situation sei abrupt entstanden, sagt Markus Holweger, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Zollernalbkreis.

Bars sind geschlossen

„Ich hänge wie ein Call-Center am Telefon“, so der Vorsitzende. Seine Dehoga-Mitglieder seien in Sorge und rufen daher bei Markus Holweger an. Bis 18 Uhr ist der Gastronomiebetrieb in Baden-Württemberg nurmehr erlaubt; alle Bars, das sind im Zollernalbkreis rund 70 Dehoga-Mitglieder, haben daher geschlossen.

Auch die Hotellerie wird eingestellt, das betrifft rund 90 Einrichtungen, die der Dehoga im Zollernalbkreis bekannt sind. Speisegaststätten dürfen nur noch Gäste beherbergen, denen sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen bieten können.

Gastronomen geht es jetzt sehr schlecht

Diese Lage könnte Existenzen zerstören: „Uns Gastronomen geht es jetzt sehr schlecht. Wir sind am sterbenden Ast“, unterstreicht Markus Holweger. „Aushilfskräfte lassen wir einfach zuhause“, sagt er. Das helfe, den Schaden zu begrenzen. Ihm sei auch eine Entlassung seit Dienstagmorgen bekannt.

Subventionen wären hilfreich

Oftmals zahlen die Gastronomen eine hohe Pacht oder sind aufgrund der aktuellen Lage nicht in der Lage, Darlehen abzubezahlen. „Wichtig ist, dass Kredite nun gestundet werden“, findet er. Allerdings ist Markus Holweger nicht sicher, ob die Banken in Baden-Württemberg schon für diese Hilfe gerüstet seien. Das Geld sei ja da, heiße es, und für die Autoindustrie habe es auch Abwrackprämien und für die Landwirtschaft Subventionen gegeben, dann sei dies ja auch jetzt für die Gastronomiebranche möglich, findet Markus Holweger.

Beginnt bald „Krieg“ um Sitzplätze?

Nur die Speisegaststätten dürfen unter strengen Auflagen öffnen. Wenn ein Gasthof früher 100 Sitzplätze hatte, hat sich diese Verweilmöglichkeit nun um rund die Hälfte verringert, weil jeder zweite Tisch nicht besetzt werden kann, um den Mindestabstand einzuhalten. Welche Reaktion der Gäste dann eintritt, ob der „Krieg“ um die Sitzplätze losgeht, wird sich zeigen.

Die Kunden können aber auch ihre Mahlzeiten versiegelt bis 18 Uhr in den Gaststätten abholen. Wie Corona die Branche weiterhin einschränkt und trifft, wird sich zeigen. „Wir müssen das jetzt herausfinden und abwarten“, erwidert Markus Holweger.

„Glufamichel“: Mittagessen zum Abholen

Das Personal in der Hechinger Gaststätte „Glufamichel“ ist flexibel: Hier gibt es ab sofort alle Speisen nur noch zum Mitnehmen. Anja Huber vom „Glufamichel“ mit: „Unsere Gaststätte bleibt bis auf Weiteres leider geschlossen.“ Anja Huber bedauert das und unterstreicht: „Das ist für uns nun auch eine neue Situation.“ Der Lieferservice für ältere Leute bleibt bestehen. Und nicht nur Senioren können nun den „Essen-auf-Räder-Service“ für den Mittagstisch in Anspruch nehmen, man bediene, „was die Kapazität hergibt“. Am Dienstagvormittag war die Abhol-Situation laut Anja Huber jedenfalls „sehr rege“.

Die Kunden können sich von 11.30 bis 14 Uhr immer Essen abholen. Die Versorgung der Schüler, die wegen des grassierenden Coronavirus frühzeitig in die Ferien geschickt wurden, fällt für den Glufamichel seit Dienstag sowieso weg.

„Fecker“ schließt auf unbestimmte Zeit

Die Hechinger Altstadtkneipe „Fecker“ war schon am Montag aufgrund der aktuellen Corona-Situation geschlossen. Aber durch die „ganz klaren Anweisungen“ vom Land und Ministerpräsident Winfried Kretschmann haben die Inhaberinnen des „Fecker“ seit Dienstag „auf unbestimmte Zeit geschlossen“, teilt Sandy Hirrlinger mit. Ein Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Gästen wäre in den Räumen der Altstadtkneipe „einfach nicht möglich“. Auch möchten die Chefinnen nicht, dass das „Fecker“ zur „Brutstätte für das Coronavirus“ wird, weil dort auch „viel älteres Publikum“ ein- und ausgeht, teilt Co-Inhaberin Hirrlinger mit. „Wir sehen uns da in der Verantwortung“, betont sie, „auch wenn es uns das Genick brechen könnte“.

„Bar Central“: ebenfalls vorübergehend geschlossen

Die Hechinger „Bar Central“ hat seit Dienstag ebenfalls auf unbestimmte Zeit geschlossen, gibt Nathalie Seeger auf HZ-Nachfrage bekannt. Angesichts des grassierenden Coronavirus und der neuen Anordnungen des Landes „möchten wir unseren Beitrag“ leisten, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet, betont Nathalie Seeger. Das Land sieht vor, dass zunächst bis Mitte Juni geschlossen werden sollte. „Das wäre schon dramatisch“, findet Seeger.