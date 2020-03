Die Zahl der Corona-Toten im Zollernalbkreis ist jetzt auf acht gestiegen. Wie das Landratsamt am frühen Dienstagabend bestätigt hat, sind drei weitere Todesfälle zu beklagen: Eine 82-jährige Frau ist am Mittwoch, 25. März, an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, ein ebenfalls 82-jähriger Mann am Donnerstag, 26. März, und ein 81-jähriger Mann am Dienstag, 31. März.

Zahl der Infizierten auf 419 gestiegen

Die Zahl der Corona-Infizierten im Zollernalbkreis ist auf 419 gestiegen. Zuletzt wurden 70 neue Infektionen bestätigt. Angesteckt haben sich 36 Männer und 34 Frauen im Alter zwischen 19 und 87 Jahren.

97 Patienten liegen im Zollernalb-Klinikum

Am Dienstagvormittag hatte das Zollernalb-Klinikum gemeldet, dass an den beiden Standorten Balingen und Albstadt aktuell 97 infizierte Patienten aufgenommen sind. Davon sind elf in intensivmedizinischer Betreuung. Am Montag waren es noch 109 Corona-Patienten gewesen, die in den beiden Krankenhäusern lagen.

43 Patienten sind genesen

Von der Corona-Infektion genesen sind inzwischen 43 Zollernälbler, darunter auch der erste Hechinger, der sich infizierte hatte, der Allgemeinarzt Dr. Bernd Stekeler.

Auch interessant: