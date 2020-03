Richtige Lücken taten sich am Montagvormittag beim Besuch in den Einkaufsmärkten auf. Im Kaufland Hechingen in der Gammertinger Straße gab es beispielsweise nur noch wenige Aufbackbrötchen, Spaghettisorten und dazu passende Soßen im Sortiment. Auch die Abteilungen der Konserven und H-Milch waren zum Teil leer gekauft. Einige Hechinger fuhren mit voll bepackten Einkaufskörben durch die Gegend, die einen waren gelassen, andere gingen zielstrebig auf die Regale zu. Die Angst vor einer Coronavirus-Quarantäne greift um sich.

Hygieneprodukte sind auch gefragt

Andrea Kübler von der Kaufland-Unternehmenskommunikation weiß Bescheid: „Derzeit werden in einigen unserer Filialen Grundnahrungsmittel wie Nudeln und Konserven sowie Hygieneprodukte stark nachgefragt.“ Aufgrund des großen Sortiments, das Kaufland habe, sei die Warenversorgung jedoch grundsätzlich gewährleistet, betont Andrea Kübler und setzt fort: „Gemeinsam mit unseren Lieferanten arbeiten wir daran, diese auch weiterhin sicherzustellen.“

Eine Frau bekommt noch die letzten Nudeln ab

Komplett leer geräubert waren hingegen so manche Einkaufsregale bei Rewe in Hechingen. Dem ganzen Innengang, der zur Kasse führt, fehlte die H-Milch, Nudeln, Spätzle und Spaghetti. Auch bei den Desinfektionstüchern, Hygienesprays, Aufbackbrötchen, Flüssigseifen, Küchen- und Klopapier sowie Mehl sah es mau aus. Eine Frau, die noch Berge von Nudeln abbekommen hatte und diese in ihrem Einkaufswagen herumfuhr, betonte aber beim Blick auf ihren Waren-Berg, dass man keine Angst haben brauche, sie habe keine Hamsterkäufe wegen des Coronavirus erledigt, sondern nur für ihre Familie und Mutter eingekauft.

Kristina Schütz, Pressesprecherin der Rewe Group, betont: „Es gibt keine Engpässe in der Warenversorgung.“ Die Rewe Group habe zwar bundesweit eine verstärkte Nachfrage nach lang haltbaren Lebensmitteln, Nährmitteln, Konserven und Drogerie-Waren, aber die Frequenz der Belieferung der Rewe- und Penny-Märkte habe das Unternehmen erhöht beziehungsweise angepasst. „Wir sind gut auf die Situation eingestellt“, so Kristina Schütz.

Mit Gesundheitsbehörden im präventiven Austausch

„Wir stellen fest, dass es derzeit im Bereich Grundnahrungsmittel eine erhöhte Nachfrage gibt“, betont auch Florian Heitzmann, Pressereferent der Edeka Südwest. „Versorgungsengpässe haben wir im Moment lediglich im Bereich Desinfektionsmittel“, so Florian Heitzmann. Eine ausreichende Warenversorgung der Edeka-Märkte in Hechingen, Rangendingen, Burladingen, Haigerloch und Bisingen sei aktuell auch weiterhin sichergestellt. „Wir verfolgen die aktuellen Entwicklungen bezüglich des weltweiten Auftretens des Coronavirus intensiv und stehen im präventiven Austausch mit den Gesundheitsbehörden“, unterstreicht Florian Heitzmann.

Schon die doppelte Menge an Waren wieder nachbestellt

Was konkret gerade im Laden fehlt, weiß Melanie Sinz, die Geschäftsführerin des Edeka Sinz in Haigerloch. Knappe Güter, die gerade vermehrt eingekauft werden, sind demnach: Mehl, Toilettenpapier, Küchentücher, Teigwaren, Fertiggerichte, Hefe, Zucker, Essig, Öl, Desinfektionsmittel sowie „alles, was mit Hygiene zusammenhängt“. Seit Mittwoch, als es dann Tatsache war, dass es auch mit dem Coronavirus infizierte Personen in Baden-Württemberg gibt, sei der Ansturm auf den Lebensmittelmarkt und diese Waren „enorm“ gewesen. Edeka Sinz habe nun schon das Doppelte der Güter bestellt, die ausgegangen sind. Dabei sei es aber unklar, ob der Laden diese Lebensmittel überhaupt in der bestellten Menge jetzt bekommen kann. Im Markt Sinz gelten ohnehin schon verschärfte Hygienevorschriften, aber die Mitarbeiter waschen sich nun noch öfters die Hände.

Mengen nahmen nach Verdachtsfällen zu

Martin Pfister, Geschäftsführer von Bio Pfister Trade GmbH in Burladingen, merkt die Nachfrage nach lange haltbaren Lebensmitteln ebenfalls. Schon Anfang des Jahres habe es einen verstärkten Zulauf gegeben. Seit dem Coronavirus-Infizierten in Göppingen hätten die Mengen auffällig zugenommen. Nach dem Verdachtsfall im Zollernalbkreis hätten er und sein Personal zu dritt im Laden arbeiten müssen, um dem Kundenandrang gerecht zu werden. „Man merkt es schon, dass anders eingekauft wird, als noch vor einer Woche“, sagt Martin Pfister. Die Hamsterkäufer seien vor allem neue Kunden. Die Stammkunden kauften so ein wie immer.

Wasserflaschen sind sehr gefragt

Im Getränkefachmarkt Kommer in Hechingen gibt es ebenfalls Hamsterkäufer. Sie nehmen Mineralwasser in allen Variationen mit. Diejenigen, die normalerweise zwei Kisten mitnehmen, kaufen nun vier oder sechs Kisten. Das Personal hat das Gefühl, dass es gerade genauso viel Wasser sei, wie für eine 14-tägige Quarantäne nötig wäre. Aber der Getränkefachmarkt hat damit kein Problem, denn die Lager seien voll. Kurios: Ganz wild sind die Kunden im Allgemeinen übrigens auf das Corona-Bier, das werde gut gekauft, heißt es.