„Oh, wie schön ist Panama!“ heißt es bei Janosch. Das gilt aber auch nur dann, wenn man nicht mitten in der Corona-Krise dort festsitzt.

Steckte vor Wochenfrist noch ein Urlauberpärchen aus dem Hohenzollerischen auf den Malediven im Indischen Ozean in Corona-Quarantäne (und ist inzwischen wieder gesund heimgekehrt), so erreichte die HZ-Redaktion jetzt eine Nachricht aus Mittelamerika: Die beiden Hechingerinnen Regina Zimmermann und Paula Korcz kommen nicht aus Panama-City raus.

Hilferuf: „Die Airline lässt uns im Stich“

Regina Zimmermann schreibt: „Die Airline (KLM und Air France), mit der wir am Sonntag geflogen wären, lässt uns im Stich und ist weder telefonisch noch am Flughafen erreichbar. Wir bekommen keinerlei Informationen über Umbuchung, Rückerstattung oder Aussicht auf Heimreise nach Deutschland.“ Die Corona-Rückholaktionen des Auswärtigen Amtes betreffen ihrem Eindruck zufolge „leider nur andere Länder, und es ist nie die Rede von Panama.“ Die deutsche Botschaft, so klagen die Hechingerinnen, kümmere sich nicht („eine Frechheit“) und verweise auf die Fluggesellschaft. Diese wiederum sei seit Tagen nicht erreichbar, und am Flughafen seien der Schalter und alle Büros geschlossen.

Die Sehnsucht nach Hechingen wächst stündlich

Ein Ausweg? „Wir hoffen, auf Umwegen über Mexiko nach Amsterdam zu kommen, um wenigstens europäischen Boden unter den Füßen zu haben. Allerdings werden immer wieder Flüge gecancelt.“ Und so wächst stündlich die Sehnsucht nach Hechingen und den Familien daheim – „die Ungewissheit macht einen verrückt“.

Die einzig tröstliche Nachricht in diesem Zusammenhang: „Wir sind beide bisher gesund.“ Die Ansteckungsgefahr, vermutet Regine Zimmermann, werde wohl auf dem Flug noch einmal hoch sein, „aber wir konnten noch Mundschutz ergattern und sich mit Desinfektionsmittel ausgerüstet“.

