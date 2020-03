Der Hintergrund ist derselbe wie bei den Feuerwehren: Der DRK-Landesverband und der DRK-Kreisverband empfehlen allen Ortsvereinen, „alle Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen abzusagen – unerheblich, ob es sich um einen Dienstabend, eine Jahreshauptversammlung oder auch Übung handelt“. Diese Empfehlung, die am Mittwoch herausgegeben wurde, gilt vorläufig bis einschließlich 15. März. Was danach kommt, ist noch offen.

DRK: Corona-Lage „sehr unübersichtlich und sehr dynamisch“

Begründet wird die Empfehlung mit der aktuellen Coronavirus-Situation. Nach den Informationen des DRK-Landesverbandes werde „deutlich, dass die Lage insgesamt sehr unübersichtlich und sehr dynamisch ist“, schreibt die Kreisbereitschaftsleitung. „Wie sich die Infektionswelle in den nächsten Tagen und Wochen noch entwickeln wird, bleibt abzuwarten.“

Es geht um Eigenschutz und die Funktionsfähigkeit des DRK im Gesamten

Bei der Bewertung der Situation stünden zwei Punkte im Fokus, heißt es weiter: „Zum einen der Eigenschutz der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wie auch der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; zum zweiten die Funktionsfähigkeit des DRK im Gesamten.“ Man wissen überhaupt noch nicht, welche Aufgaben die Helfer in den nächsten Tagen und Wochen noch erwarten. „Aus diesem Grund kommt der Prävention besondere Bedeutung zu.“

Tobias Kopf: „Wir halten uns dran“

In Hechingen ist diese Empfehlung angekommen, und der örtliche DRK-Bereitschaftsleiter Tobias Kopf versichert: „Wir halten uns an diese Vorschriften.“ Es sei ja auch absolut sinnvoll, schließlich wäre es „furchtbar, wenn da was verrutscht“, spricht, wenn eine ganze DRK-Bereitschaft oder eine ganze Feuerwehr-Abteilung nicht einsatzfähig wäre, weil alle Helfer wegen eines einzelnen Infizierten, mit denen sie in Kontakt waren, in häusliche Quarantäne müssten. Viel umorganisieren muss Tobias Kopf freilich nicht. Der jüngste Dienstabend hat erst stattgefunden, die Jahreshauptversammlung ist erst am 15. Mai, und der Übungsbetrieb ruht ohnehin bis April. Ob die DRK-Altkleidersammlung am 28. März stattfinden kann, will er noch mit dem Kreisverband abklären.

Rangendinger Rotkreuzler wollen trotzdem tagen

Anders sieht es in Rangendingen aus: Die Hauptversammlung des dortigen Ortsvereins ist für den kommenden Dienstag, 10. März, anberaumt. Und Überraschung: Sie werde „Stand jetzt“ auch stattfinden, informiert Bereitschaftsleiter Christoph Schoder auf Nachfrage der HZ. Darauf habe er sich mit Bürgermeister Johann Widmaier, dem Ortsvereinsvorsitzenden, verständigt. Pragmatische Begründung Schoders: „Wir müssen eh schauen, ob wir überhaupt zehn Leute zusammenkriegen, und in einer halben Stunde ist das auch vorbei.“

Der Kreisschützentag ist abgesagt

Die Schützen im Kreis werden nicht für Rettungsdienste gebraucht. Aber auch sie scheuen eine Großveranstaltung. Soeben erreichte die HZ-Redaktion folgende Mitteilung des Kreisoberschützenmeisters Wolfgang Musch aus Albstadt: „Aufgrund der derzeitigen Situation bezüglich des Coronavirus und der Grippewelle sehen wir uns gezwungen, unseren Kreisschützentag am 14. März in Hechingen in der dortigen Stadthalle ,Museum’ bis auf weiteres zu verschieben. Ein neuer Termin wird rechtzeitig veröffentlicht. Wir bitte um Ihr Verständnis.“

Auch interessant: