Neue Corona-Infizierte im Zollernalbkreis gibt es (Stand: Montag, 16 Uhr) weiterhin nicht. Positiv getestet wurden bislang ausschließlich elf Mitglieder der Balinger Skifreizeit, die sich in den Fasnetsferien in Südtirol aufgehalten hatte.

Vielleicht liegt die erfreuliche Stagnation auch darin begründet, dass die Maßnahmen des Gesundheitsamtes Wirkung zeigen. Wie berichtet, sind schon etliche größere Veranstaltungen abgesagt worden. Und auch an den Schulen im Zollernalbkreis werden jetzt Vorsichtsmaßnahmen gegen Ansteckungen ergriffen.

In Hechingen: Drei Schüler und ein Lehrer heimgeschickt

Am Montagmittag wurde bekannt, dass am Beruflichen Schulzentrum in Hechingen mehrere Schüler aus der Klasse gerufen und aufs Rektorat bestellt wurden. Anschließend wurden sie auf dem Schulgelände nicht mehr gesehen. Auf Nachfrage der HZ bestätigte die Pressestelle des Landratsamtes (das für die Kreisschulen zuständig ist): „Drei Schüler und eine Lehrkraft, die sich in Südtirol aufgehalten haben beziehungsweise mit Personen zusammenleben, die aus Risikogebieten zurückgekommen sind, wurden für 14 Tage in häusliche Absonderung geschickt.“ Die beruhigende Nachricht lautet: „Keiner der Betroffenen zeigt bislang Symptome“ einer Coronavirus-Erkrankung. Eine Kontaktkette zu bestätigten Corona-Fällen ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt.

Auch in Balingen wird die Vorgabe des Kultusministeriums umgesetzt

Ähnliches wie am Hechinger Schloßberg passierte am Montag in Balingen: Am Beruflichen Schulzentrum in der Kreisstadt, der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, wurde ebenfalls eine nicht näher benannte Zahl von Schülern, die sich in Südtirol aufgehalten haben, in häusliche Isolation geschickt. Auch dort geschah dies, ohne dass einer der Betroffenen Corona-Symptome gezeigt hätte.

Als Grundlage für die Vorsichtsmaßnahmen nennt das Landratsamt die Vorgabe des Kultusministeriums. Dieses hatte am Freitag verfügt, dass Lehrer und Schüler, die sich jüngst in Südtirol aufgehalten haben, auch dann zu Hause bleiben sollen, wenn sie keine Symptome für eine Coronavirus-Infektion zeigen. Die beliebte norditalienische Winterurlaubsregion war am Freitag vom Robert-Koch-Institut zum neuen Risikogebiet erklärt worden. Fast die Hälfte aller baden-württembergischen Corona-Infizierten hatte sich zuvor in Südtirol aufgehalten. Alle elf Corona-patienten im Zollernalbkreis haben das Virus aus Südtirol mitgebracht.

