Hechingens Stadtoberhaupt Philipp Hahn wendet sich mitten in der Corona-Krise an die „lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger“. Der Bürgermeister dankt allen Nachbarschaftshelfern, Notbetreuern und Medizinern. Er sorgt sich um zahlreiche Beschäftigte in der Industrie und Wirtschaft, appelliert aber auch: „Jeder von uns kann ebenso seinen Beitrag leisten.“

Wörtlich heißt es in Philipp Hahns Aufruf:

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Coronavirus hält uns in Atem und hat unseren Alltag inzwischen fest im Griff. Es ist wichtig, dass wir uns auch weiterhin einschränken, soziale Kontakte, so gut es geht, meiden und diszipliniert bleiben. Ich bin Ihnen persönlich außerordentlich dankbar dafür, dass Sie die von der Landesregierung vorgegebenen Vorschriften einhalten. Alle Regelungen sind auch im Internet unter www.hechingen.de abrufbar.

Es sind inzwischen viele Veranstaltungen – beispielsweise (Mai)-Feste und Sportveranstaltungen – bis weit in den Frühsommer hinein abgesagt worden. Diese Absagen schmerzen uns sehr, denn unsere Veranstaltungen sind gelebte Tradition und ermöglichen die für jeden notwendigen persönlichen Begegnungen. Leider können erstmals in der jüngeren Geschichte unserer Stadt die Kirchen das Osterfest nicht in der gewohnten Weise begehen. Ostern ist das höchste christliche Fest, an welchem der Auferstehung Jesu Christi in besonderer Weise gedacht wird.

Ich bin in Sorge um unsere Freiberufler, Mittelständler und Industriebetriebe mit ihren zahlreichen Beschäftigten. Die Corona-Soforthilfe des Landes ist notwendig und hilfreich, kann aber nur ein erster Baustein staatlicher Maßnahmen sein, um die Wirtschaft zu stützen. Jeder von uns kann ebenso seinen Beitrag leisten: Nutzen Sie die vielfach angebotenen Abhol- und Lieferservices unserer lokalen Einzelhändler und Gastronomen. Manche Einzelhändler bieten auch Online-Shops an, über die man direkt bestellen kann.

Um Unterstützung geht es auch bei der angebotenen Nachbarschaftshilfe für hilfsbedürftige und ältere Menschen. Der Turn- und Sportverein Stetten-Hechingen 1912 e.V. bietet in Kooperation mit der Stadtverwaltung eine Nachbarschaftshilfe an. Ehrenamtliche Helfer erledigen Einkäufe oder Botengänge, zum Beispiel zur Apotheke. Es stehen über 60 Helferinnen und Helfer bereit. Dieses ehrenamtliche Wirken verdient unseren Dank und große Anerkennung.

Ein besonderes Dankeschön möchte ich allen sagen, die sich in der Notbetreuung für die Kinder an den Schulen und in den Kindertageseinrichtungen engagieren. Der Dank gilt den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Erzieherinnen. Durch sie kann diese Betreuung – auch über die Osterferien hinweg – angeboten werden. Selbstverständlich wissen wir um die große Bedeutung und die zahlreichen Herausforderungen, welche die derzeitige Betreuung und Beschulung zu Hause durch die Eltern mit sich bringen.

Dankbar bin ich auch den Verkäuferinnen und Verkäufern in den Supermärkten und Lebensmittelläden, bei den Bäckern und Metzgern, die unter erschwerten Bedingungen für die Versorgung unserer Bevölkerung täglich arbeiten. Dankbar bin ich unseren Ärzten, medizinischen Fachkräften und Rettungskräften sowie den ambulanten und stationären Pflegediensten, die unter großem persönlichem Einsatz weiterhin für die Mitmenschen da sind.

Helfen Sie alle mit, damit wir diese Krise gemeinsam gut meistern. Im Namen unserer Ortsvorsteher und Ortschaftsräte, des Gemeinderates und auch persönlich wünsche ich Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit sowie schöne Osterfeiertage im Kreise Ihrer Familien.“