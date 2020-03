Wie die Bundeskanzlerin, so der Bürgermeister: Auch Hechingens Stadtoberhaupt Philipp Hahn wendet sich mitten in der anschwellenden Corona-Krise an die „lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger“, dankt Ärzten und Pflegekräften für ihren Einsatz, wirbt um Verständnis für die zugemuteten Einschränkungen und appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen.

Wörtlich heißt es in Philipp Hahns Aufruf:

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in den vergangenen Tagen mussten die Behörden Maßnahmen ergreifen mit dem Ziel, die Corona-Pandemie einzuschränken. Mir ist bewusst, dass die Viruswelle auch Ihr tägliches Leben in Hechingen beeinträchtigt. Die Beeinträchtigungen werden weiter zunehmen und auch über längere Zeit anhalten. Dafür bitte ich Sie um Ihr Verständnis.

Die Zahl der Erkrankten und auch die Zahl der Todesfälle steigen landesweit leider stetig an. Die Lage ist sehr ernst. Die Auswirkungen auf unsere Stadtgesellschaft und insbesondere auf den Wirtschaftsstandort sind noch nicht absehbar.

Es geht jetzt darum, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus drastisch abzubremsen, auch damit die Kapazitätsgrenzen unseres Gesundheitssystems, unserer Kliniken und unserer Arztpraxen nicht überschritten werden. Deshalb appelliere ich an Sie, die Maßnahmen, die ergriffen wurden, zu beachten und aktiv zu unterstützen.

„Bitte meiden Sie soziale Kontakte – wo immer möglich“

Bitte meiden Sie soziale Kontakte – wo immer möglich. Das ist jetzt angesagt. Dabei geht es nicht nur um die eigene Gesundheit und das Risiko, selbst angesteckt zu werden, sondern man schützt damit auch alle anderen, insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen oder die ältere Generation, für die das Risiko besonders hoch ist. Aber auch unsere Kinder gilt es zu schützen.

Es gibt keinen Probedurchlauf für all das, was gerade geschieht. Nie zuvor wurden öffentliche Einrichtungen auf Wochen geschlossen, Notbetriebe eingerichtet oder die Verwaltung des Rathauses nur auf Telefon und digitale Medien umgestellt. Bei der Stadtverwaltung Hechingen arbeiten wir nach bestem Wissen und Gewissen und nach den Vorgaben von Bund, Land und Kreis. Wir tun alles dafür, dass Sie auch in dieser Zeit so sicher wie möglich sind.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Ärzten, Pflegekräften und den Mitarbeitenden beim DRK und anderen Hilfsdiensten für ihren anspruchsvollen und gefährlichen Dienst in dieser schwierigen Zeit.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich – auch im Namen unserer Ortsvorsteher und des Gemeinderates – alles erdenklich Gute. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und daheim.“

