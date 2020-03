Den Hechinger Allgemeinarzt Dr. Bernd Stekeler hat das Virus voll erwischt. Erst war er Hechingens erster bestätiger Corona-Fall. Und jetzt, da er wieder genesen und negativ getestet ist, schreibt er überregional Schlagzeilen als leichtsinniger „Corona-Arzt“, der vor zwei Wochen zwei Pflegeheime betrat, während er auf sein Testergebnis wartete. Als solchen outete ihn am Dienstag die „Bild“-Zeitung großformatig, und er selbst posierte dazu für den Fotografen mit weißem Kittel und Mundschutzmaske in seiner Praxis. Stekeler ist der Mann, der von der Stadt Hechingen ein 4000-Euro-Bußgeld aufgebrummt bekam, weil er in zwei Fällen gegen die Corona-Verordnung des Landes verstoßen hat.

Nicht auch noch zu RTL ins Fernsehen

Der Sender RTL wollte den Hechinger Arzt am Dienstagabend im Fernsehen haben. Diesen Auftritt hat Stekeler nach gründlicher Abwägung dann aber doch abgesagt.

Stekeler: „Ich habe einen Fehler gemacht“

Gegenüber der HZ räumte der 70-Jährige ein, „einen Fehler gemacht“ zu haben, als er am Mittwoch, 18. März, das Hechinger Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth und das Bisinger „Haus im Park“ aufsuchte, obwohl das Ergebnis seines Corona-Tests, den er zwei Tage davor ins Labor geschickt hatte, noch nicht vorlag. Besuche mit Folgen: Am Freitag, 20. März, lasen die Leiter der Heime in der HZ, dass Stekeler just am Mittwochabend ein positives Test­ergebnis bekommen hatte.

Das Coronavirus hat die Zollernstadt erreicht Hechinger Arzt hat das Virus Hechingen

Höchst alarmiert schickten sie die Mitarbeiter, die Kontakt zu dem Besucher hatten, in Quarantäne.

Pflegekräfte fallen deshalb aus

„Wir müssen in dieser schwierigen Situation deshalb auf zwei erfahrene Pflegekräfte verzichten“, erklärte die Einrichtungsleiterin des Bisinger Heimes. Konsequenterweise wurden die beiden Vorfälle beim Balinger Gesundheitsamt angezeigt, und die Stadt Hechingen als zuständige Ordnungsbehörde reagierte mit dem Bußgeldbescheid nach dem strengen Katalog des Sozialministeriums. Der Vorwurf: Dr. Stekeler habe zwei Mal gegen die Corona-Verordnung verstoßen, indem er „trotz erhöhten Infektionsrisikos“ Pflegeeinrichtungen betrat. Erschwerend: Er habe die Heime aus beruflichen Gründen als Arzt betreten und – obwohl er Grippesymptome gespürt habe – weder Schutzkleidung noch Mundschutz getragen.

„Nur Asthma und einen produktiven Husten verspürt“

„Ich bedaure sehr, dass es dazu gekommen ist“, schrieb Dr. Stekeler, als er von der Stadt angehört wurde, versuchte sich aber zu rechtfertigen: „Ich musste keinerlei Verdacht hegen, an Coronaviren erkrankt zu sein.“ Er habe lediglich Asthma und einen „produktiven Husten“ verspürt. An Asthma leide er schon lange, den Husten habe er „auf die Erkältungswelle geschoben“. Vom positiven Corona-Bescheid sei er „völlig überrascht“ gewesen.

Vor diesem Hintergrund und auch weil er in den Heimen „überhaupt keinen Patientenkontakt“ gehabt habe, findet Stekeler die Höhe des Bußgeldes „unverhältnismäßig“. Ihm sei zu jenem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen, dass er „explizit die Genehmigung der Heimleitung gebraucht hätte“, um die Einrichtung betreten zu dürfen. Sein Fazit: Er fühlt sich zu Unrecht zur „Höchststrafe“ verurteilt und meint: „Da hapert es auch an Wertschätzung den Ärzten gegenüber.“ Wie sollten er und seine Kollegen künftig überhaupt noch wissen, ob und wann sie ein Heim betreten dürfen, wenn sie am Ende Gefahr liefen, „als Kriminelle dazustehen“?

Schutzkleidung fehlt weiterhin

In diesem Punkt (und bei der Ankündigung, gegen die Höhe des Bußgeldes Widerspruch einzulegen) kann Bernd Stekeler mit der Solidarität und der Unterstützung seiner Kollegen vom Ärztenetz Zollern e.V. (ÄnZo) rechnen. „Mehrere Allgemeinmediziner sehen sich aufgrund der Ereignisse nicht mehr in der Lage, die Pflegeheime zu besuchen“, zeigen Dr. Rita Ziebach und Dr. Jürgen Lehmann in einer Stellungnahme für das Ärztenetz erste Konsequenzen aus der Affäre auf. Und sie nehmen den Fall zum Anlass, mit Nachdruck darauf aufmerksam zu machen, dass die versprochene Versorgung der Ärzte mit Schutzkleidung immer noch fehlt.

Stekeler droht noch mehr Ungemach

Gleichwohl droht Stekeler weiteres Ungemach: Auch die Landesärztekammer wird sich mit dem Fall zu befassen haben, wie der HZ bestätigt wurde.