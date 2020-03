Der Hechinger Nabu teilt mit, dass die für Freitagabend, 6. März, vorgesehene Eröffnungsveranstaltung für die Nabu-Ausstellung im Rathaus wegen der Ausbreitung des Coronavirus entfallen wird.

Ortspolizeibehörde empfahl die Absage

Der Nabu-Gruppe wurde am Mittwochabend ein Schreiben der Ortspolizeibehörde der Stadt Hechingen zugeleitet, demzufolge „die Veranstaltung abgesagt werden sollte“. Begründet wurde dies mit den beengten Verhältnissen im Rathaus-Foyer, dem zu erwartenden Besucherkreis – meist ältere Personen – und den eingeschränkten Möglichkeiten der Hände-Hygiene.

Auch die Feuerwehr in Stein tagt nicht

Außer der Feuerwehr-Abteilung Bechtoldsweiler hat nun auch die Feuerwehr-Abteilung in Stein ihre Jahreshauptversammlung abgesagt. Diese hätte am Samstagabend stattfinden sollen. Wie in der HZ berichtet, gilt für die Feuerwehren im Kreis die dringende Empfehlung, alle Veranstaltungen abzusagen, an denen mehr als zehn Aktive teilnehmen. So soll die Einsatzfähigkeit der Rettungskräfte in Zeiten der Corona-Krise gewährleistet werden. Auch die Grosselfinger und die Bittelbronner Feuerwehr haben ihre Hauptversammlungen abgesagt.

Gymnasium: Franzosen kommen nicht

Am Hechinger Gymnasium waren in der zweiten Monatshälfte Austauschschüler aus dem Elsass erwartete worden. Auch dieser Besuch ist jetzt abgesagt worden.

Kein katholischer Mittagstisch

Ausfallen wird an diesem Freitag außerdem der Mittagstisch im katholischen Gemeindehaus von Hechingen. Hier muss aber nicht das Coronavirus als Begründung herhalten. Grund ist vielmehr „eine Erkältung der Mitarbeiter“.

