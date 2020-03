Der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Hechingen St. Luzius hat sämtliche öffentlichen Gottesdienste und weiteren Andachtsformen bis auf Weiteres abgesagt. Diesen Beschluss fasste das Gremium in seiner Sondersitzung am Sonntagnachmittag, die aus aktuellem Anlass einberufen wurde.

Auch keine kirchlichen Taufen und Hochzeitsfeiern mehr

Fast vollzählig waren die Rätinnen und Räte eine Woche vor der Wahl des künftigen Pfarrgemeinderates im Hechinger Gemeindehaus erschienen. Mit ausreichendem Sicherheitsabstand sei kontrovers und ernsthaft diskutiert worden, heißt es in einer Pressemitteilung. „Es gilt, die Vorgaben sowohl der kirchlichen wie auch der kommunalen Behörden umzusetzen“, erläuterte der Ratsvorsitzende Manfred Oks. Aus Gründen der Solidarität wollten die Katholiken die derzeitige Obergrenze von 75 Personen nicht in Anspruch nehmen und sagen deswegen sämtliche Gottesdienste ab – auch Taufen, Hochzeiten und die Erstkommunion.

Beerdigungen nur noch direkt am Grab

Begräbnisse werden während der gesamten Pandemiezeit nur noch direkt am Grab abgehalten, weil es schlicht nicht absehbar und damit auch nicht kontrollierbar sei, wie viele Personen in die Trauerhalle beziehungsweise in die jeweilige Pfarrkirche kommen.

Knaus: Mehr Kapazitäten für die Seelsorge frei

Der Leitende Pfarrer Michael Knaus zeigt sich betrübt: „Es sind traurige und schwere Zeiten besonders für die Menschen, die diese Situation jetzt trifft.“ Dennoch wollen er und sein Team gerade jetzt für seelsorgerliche Anfragen bereit stehen. „Dadurch, dass jetzt erst mal alles abgesagt ist, haben wir Kapazitäten frei und sind da“, betont das Seelsorgeteam einstimmig.

Erstkommunion auf den Oktober verschoben

Wie lange diese Situation anhält oder ob sie sich noch verschärft, ist derzeit nicht abzuschätzen. Darum ist für die Erstkommunion ein Ersatztermin auch erst im Herbst anvisiert worden, das Wochenende 10./11. Oktober. Die ehrenamtlichen Rätinnen und Räte haben dem Seelsorgeteam die eindringliche Bitte mitgegeben, für geeignete Mittel und Möglichkeiten zu sorgen, dass die Menschen der Hechinger Gemeinden in der Zeit der immer spürbareren Isolation geistlich nicht „verhungern“.

Appell: Jetzt gilt es, umso mehr zusammenzustehen

Gleichzeitig appellierten mehrere Gremienmitglieder auch an die soziale Verpflichtung aller Christinnen und Christen: Jetzt gelte es umso mehr, aufeinander zu achten und füreinander zu sorgen. So sei es die Aufgabe aller, beispielsweise nach alleinstehenden Nachbarn zu schauen oder für sie einkaufen zu gehen. So manches Mitglied des Pfarrgemeinderates wird nachdenklich: „Wir stehen am Anfang einer Zeit, in der wir uns neu vergewissern, was es bedeutet, Christin oder Christ zu sein.“ Der Gottesdienst alleine bewirke es nicht.

