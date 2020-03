Das Coronavirus und seine wirtschaftlichen Auswirkungen: Wie spürt eigentlich Baxter, Hechingens größtes Unternehmen mit rund 1300 Mitarbeitern, die Epidemie? Die HZ hat beim Dialysatorenhersteller mit US-amerikanischer Zentrale nachgefragt und erhielt folgende Antwort, die wir gerne unter die seltenen positiven Nachrichten in diesen bewegten Zeiten einordnen:

„Aktive Maßnahmen für die Arbeitssicherheit“

„Seit dem Aufkommen des Coronaviruses hat Baxter aktiv Maßnahmen eingeleitet, um die Arbeitssicherheit seiner Beschäftigten zu schützen, den Gesundheitseinrichtungen und denjenigen, die von der Epidemie betroffen sind, Unterstützung zu geben und die weltweite Versorgung unserer lebenswichtigen Produkte kontinuierlich fortzuführen. Wir haben den Maßnahmenplan von Baxter für Pandemien implementiert, der auf etablierten Prozessen der Infektionskontrollen und anderen präventiven Maßnahmen basiert, die von unseren medizinischen Beratern der University of Illinois/Chicago empfohlen sind. Unser Plan folgt außerdem den Richtlinien des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), einer Behörde der Vereinigten Staaten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, und der Weltgesundheitsorganisation WHO.“

Die Lieferkette steht

Und weiter: „Unsere Produktion läuft reibungslos, und derzeit haben wir keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der Produkte in der EMEA-Region (dem Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika,), wir erwarten keinen Lieferengpass, solange unsere Kunden ein normales Bestellverhalten aufweisen.“

