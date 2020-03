Der Verkaufsoffene Sonntag des Handels- und Gewerbevereins Haigerloch am kommenden Sonntag, 22. März, wird nun doch komplett abgesagt. Schon vor zehn Tagen hatte HGV-Vorsitzender Folke Weber mitgeteilt, dass der Flohmarkt, der seit Jahren in Verbindung mit dem Verkaufssonntag veranstaltet wird, wegen der Corona-Krise entfällt. Nun hat man sich nach HGV-interner Abstimmung und vor allem nach den neuen Verordnungen der Landesregierung im Umgang mit der Pandemie kurzfristig entschieden, die Veranstaltung ganz abzublasen. Je nach Witterung besuchten in der Vergangenheit zwischen 500 und 1000 Besucher den Verkaufssonntag zum Frühlingsanfang.

Wohn-Schick ab heute zu

Wohn-Schick in Owingen, einer der größten Anlaufpunkte bei den Haigerlocher Verkaufssonntagen, hat ab heute geschlossen. Möbelhäuser zählen nicht zu den Geschäften für den täglichen Bedarf und müssen geschlossen werden.

Eine Option wäre gewesen, den Verkaufssonntag nicht zu bewerben und nur in kleinem Rahmen stattfinden zu lassen. „Aber auch wir geben jetzt klein bei“, erklärte am Mittwoch Vorsitzender Folke Weber die seiner Ansicht nach einzig richtige Entscheidung. Die Sicherheit gehe vor. Man müsse jetzt „zusammenstehen, auch wenn geschäftliche Einbußen drohen“.

Auch in seinem Geschäft sei seit der Corona-Krise ein Umsatzeinbruch zu verzeichnen. Nicht nur die Laufkundschaft bleibt weg, auch seine große Industriekunden sagen dem Fotografenmeister ab, weil die meisten Firmen nur noch ausschließlich ihre Mitarbeiter ins Haus lassen.

Foto Weber hält dennoch die Stellung und bleibt geöffnet. „Wir sind systemrelevant, weil wir hier eine Poststelle betreiben“, erklärt Weber. Systemrelevante Läden und Dienstleiter, wie Apotheken und Banken, sind von der verordneten Schließung ausgenommen. Sein Personal hat Folke Weber auf ein Minimum reduziert; die Mitarbeiterinnen tragen jetzt Handschuhe. Auf die Einhaltung der Sicherheitsvorgaben, vor allem die Wahrung von Mindestabständen werde genau geachtet. „Ruhe bewahren, sagt Folke Weber, „ist jetzt oberste Bürgerpflicht“. Er, der seit Jahrzehnten als Feuerwehrmann im Dienst steht, weiß, dass am Ende die Unversehrtheit und Gesundheit für jeden das höchste Gut sind.

Es ist bereits gespenstisch ruhig im Städtle. Auch bei Mode Schreiner am Marktplatz prangt ein gelbes Schuld im Schaufenster: Wegen Corona vorübergehend geschlossen“. Das Schloßcafé nebenan, wo jetzt mit dem Frühlingsanfang eigentlich auch die Außenbewirtung anlaufen würde, ist ebenfalls geschlossen und informiert stattdessen über seinen Liefer- und Abholservice.

„Krone“ außer Betrieb

Denn nicht nur den Einzelhandel in Haigerloch, auch die Gastronomie im Städtle hat die Corona-Krise kalt erwischt. Das Hotel-Restaurant „Krone“, die wohl bekannteste Adresse in der Kernstadt, hat sogar schon seit der Fasnet geschlossen. Warum? Das Wirte-Ehepaar Erat hat sich nichtsahnend eine Woche Urlaub gegönnt und musste nach der Rückkehr prompt in die 14-tägige Quarantäne. Die Zwangspause würde zwar nächste Woche auslaufen und den beiden geht es auch gesundheitlich prima, wie sie sagen, aber ob sie ihr Restaurant tatsächlich öffnen, steht momentan noch in den Sternen. „Wir haben unser Hauptgeschäft am Abend“, erklärt Monika Erat. Nur die Mittagszeit zu bedienen, würde sich für die „Krone“ nicht rechnen. Kommunionen, Konfirmationen, Hochzeiten, Übernachtungen – alles sei abgesagt, Reservierungen würden storniert. „Ich habe ein leeres Buch“, sagt Monika Erat. Siegbert Erat betont, dass den Gastronomen im Land ein „klares Wort fehlt“. Käme die Verfügung, alle Gaststätten komplett zu schließen, „wären wir auf der sichern Seite“, betont Erat.

Die „Eyachperle“ in Bad Imnau, ein weiteres renommiertes Restaurant in der Stadt, versucht es derzeit mit den eingeschränkten Öffnungszeiten von 11.30 bis 13.30 Uhr. Mit dem Imnauer Kollegen Bernhard Haiß steht Siegbert Erat in regem Telefonkontakt.

