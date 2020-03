Die Stadtverwaltung Haigerloch ließ am Montag, wissen, dass nicht nur die für Dienstag, 17. März, geplante Gemeinderatssitzung zum Thema Schulen nicht stattfinden wird, sondern „aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der unsicheren Situation“ nun auch die nächste geplante Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag, 24. März, abgesagt werden muss.

► Unklar ist, wie es mit den Ortschaftsratssitzungen in dieser Woche aussieht. Am Montag standen die Ortschaftsräte Hart, Bittelbronn und Owingen auf dem Programm. Auf Anfrage meldete sich Owingens Verwaltungsmitarbeiterin Marina Siopidou zurück mit der Mitteilung: „Nach jetzigem Stand findet die Sitzung statt; ob diese aber kurzfristig gestrichen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.“ Weitere Ortschaftsratssitzungen sind am Mittwochabend in Trillfingen und Bad Imnau sowie am Donnerstag in Gruol geplant.

Gottesdienste fallen aus

► Die katholische Kirchengemeinde kündigt an, dass der Patronziniums-Gottesdienst im Altenheim St. Josef in Haigerloch am Donnerstag, 19. März sowie die Samstags-Gottesdienste bis auf Weiteres ausfallen. Wegen Erkrankung von Pfarrer Dieter Mayer fallen die Gottesdienste am 17. März. in Bittelbronn, am 18. März in Weildorf, am 19. März in Heiligenzimmern sowie am 20. März in Gruol aus.

Vereine bleiben vorsichtig

► Für 17. März gilt, dass die Hauptversammlung der Herzsportgruppe des Sportvereins Weildorf am Abend im Bürgerhaus Bittelbronn nicht stattfindet und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Bis auf weiteres fallen auch die wöchentlichen Übungsabende der Herzsportgruppe aus. Dies teilte der Vorsitzende Alfred Fechter mit.

► Definitiv abgesagt ist auch die Hauptversammlung des Sportvereins Owingen, die für Freitag, 27. März, im Vereinsheim in der Eyachtalhalle geplant war.

► Eine „vorläufige Absage“ erteilt die DLRG-Ortsgruppe Haigerloch dem Trainingsbetrieb. Im gesamten DLRG-Landesverband Württemberg und bei der DLRG-Jugend würden alle Trainigseinheiten bis 30. April ausnahmslos eingestellt, schreibt die Vorsitzende der DLRG Haigerloch, Angela Winkler.

► Ebenso sieht sich das Jugendhaus Tresor ‘99 in Trillfingen aus gegebenem Anlass gezwungen, seine Hauptversammlung am kommenden Samstag, 21. März, abzusagen. „Das Wohl unserer Mitglieder steht bei uns an oberster Stelle. Sobald sich die Lage entspannt hat, bemühen wir uns um einen Ersatztermin“, teilt die Schriftführerin des Vereins, Lena Schneider, mit.

Kein Schlepperflohmarkt 2020

► Auch den Owinger Schlepperflohmarkt 2020 schwemmt die große Absagenwelle aus dem Terminkalender. Die beliebte und publikumsträchtige Veranstaltung war für den 25. April terminiert. Organisator Hans-Jürgen Stifel von den Schlepperfreunden Owingen ließ am Montag wissen: „Es gibt in diesem Jahr keinen Ersatztermin. Damit ist der nächste Schlepperflohmarkt für April 2021 geplant“. Eventuell werde jedoch, je nach weiterem Verlauf der Corona-Pandemie, ein „Schlepper-TÜV“ in den kommenden Wochen oder Monaten abgehalten.

Das könnte dich auch interessieren: