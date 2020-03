Die Videos fröhlich singender Italiener, die auf Balkonen in Wohnblocks überall im ganzen Land stehen, teils mit Instrumenten, und gemeinsam Musik machen, gehen seit einer Woche um die Welt. Ausgerechnet Italien, das bislang am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen ist, trotzt so der verhängten Ausgangssperre mit Lebensfreude.

Während der Aufruf für die Südländer von sozialen Netzwerken ausgegangen war, appelliert der Bürgermeister in Haigerlochs Nachbargemeinde Empfingen jetzt auch über die Tageszeitungen an die Bürger in Empfingen, Wiesenstetten und Dommelsberg, sich an den nächsten drei Abenden zum Balkon-Flashmob zu verabreden.

Start ist Freitag, 18 Uhr

Wie Ferdinand Truffner in einer Mitteilung am Mittwoch schrieb, sollen die Menschen sich am Freitag, 20. März, am Samstag, 21. März und am Sonntag, 22. März, jeweils um 18 Uhr auf die heimischen Balkone stellen. Anders als im spontanen Italien, wo die Bürger neben der Nationalhymne frei nach Lust und Laune auch so manche klassischen Gassenhauer schmetterten, ist die Liedfolge für den Empfinger Balkon-Flashmob vom Bürgermeister vorgegeben: Als Erstes sollen die Menschen „Von Freund zu Freund“ singen, intoniert von denjenigen, die ein freilufttaugliches Musikinstrument gut beherrschen. Nicht fehlen darf als Zweites das Hohenzollernlied, das nach Ferdinand Truffners Wunsch gemeinsam mit allen Sängern und Musikern erklingen soll, ebenso wie als Drittes die deutsche Nationalhymne.

„Wer nicht singen und ein Instrument spielen kann, soll im Anschluss Applaus für die Musiker und alle Helfer in der Krise, egal ob im Lebensmittelbereich oder in der Pflege, spenden“, wünscht sich der Empfinger Schultes.

Gruol greift die Idee auf

Könnte die Idee aus Empfingen in den Hohenzollerischen Landen Schule machen? Könnte die Idee des Bürgermeisters zumindest rüberschwappen in die nur wenige Kilometer entfernte Nachbarstadt Haigerloch? Gut möglich, denn Tuffners erste Corona-Aktion hat bereits Anhänger in Haigerloch gefunden. Tuffners „Bäbber“-Initiative ist zum Beispiel in Gruol auf fruchtbaren Boden gefallen: Ortsvorsteher Reiner Schullian will eine ähnliche Solidaritätsaktion wie in Empfingen starten.

Initiative auch in der Kernstadt

Wie berichtet, werden in Empfingen auf Hinweis oder Bestellung Aufkleber „Nachbarschaftshilfe gewünscht“ an ältere, alleinstehende und hilfebedürftige Menschen versendet. Analog dazu will Schullian zwar keine Aufkleber drucken lassen und versenden, aber er bietet allen Einwohnern im Ort an, Hilferufe und Hilfsangebote zu sammeln und Angebot und Nachfrage zu koordinieren. Melden kann man sich entweder unter seiner privaten Telefonnummer 07474/91 70 54, oder per E-Mail unter ortsvorsteher-gruol@haigerloch.de

Auch der Ortschaftsrat Haigerloch zieht nach. Ortsvorsteher Michael A. C. Ashcroft teilte am Donnerstag mit: „Auch wir vom Ortschaftsrat Kernstadt wollen unseren Beitrag zur Nachbarschaftshilfe leisten und bieten Menschen an, die Hilfe brauchen, sich mit mir in Verbindung zu setzen.“ Ashcroft ist unter seiner Handynummer 0172/910 8864 zu erreichen. Ziel sei es, auf dem Wege der Nachbarschaftshilfe bedürftige Menschen mit ihren Einkäufen und anderen notwendigen Tätigkeiten zu unterstützen.

Götz: „Kümmern Sie sich“

Im aktuellen Amtsblatt der Stadt Haigerloch appelliert Bürgermeister Dr. Heinrich Götz an alle Einwohner der Stadt: „Kümmern Sie sich! Kümmern Sie sich um sich selbst, aber auch um die Menschen in ihrem Umfeld. Fragen Sie ihre älteren Nachbarn, die nicht mehr rausgehen möchten, was Sie ihnen vom Einkaufen mitbringen können. Verzichten Sie auf direkten Kontakt und auf persönliche Treffen, aber bleiben Sie bitte weiter im Gespräch. Telefonieren Sie mit ihren Lieben, schicken Sie ein paar nette Worte per E-Mail oder verabreden Sie sich zu einem Glas Wein auf Skype oder FaceTime.“ Die Stadtverwaltung stehe für Fragen zur Verfügung, und biete jede mögliche Hilfestellung an, etwa bei der Bearbeitung von Anträgen, aber auch bei Versorgungsproblemen. Ein Anruf oder eine E-Mai genüge.

Das könnte dich auch interessieren: