Beim Textilhersteller Trigema in Burladingen werden jetzt in der dritten Woche Atem- und Nasenschutzmasken hergestellt. Und die Produktion wird weiter hochgefahren. Alleininhaber Wolfgang Grupp zufolge näht Trigema inzwischen bereits rund 24.000 Masken pro Tag, 120.000 Masken pro Woche. Allerdings räumt er ein: „Damit können wir kaum den Bedarf decken. Wir haben von Kliniken, Pflegeheimen, Ärzten und vielen weiteren Aufträge für über eine Million Masken angenommen.“ Alle, so Grupp, würden nach und nach mit Teillieferungen bedient.

Heimische Einrichtungen kamen schnell zum Zuge

Unter den ersten Einrichtungen, die zum Zuge kamen, sind das Zollernalb-Klinikum und die Benevit-Gruppe des Burladingers Kaspar Pfister. Beide Institutionen haben Trigema geholfen, eine eigene Maske zu entwickeln, die freilich nicht medizinisch zertifiziert sind. Grupp sagt dazu: „Wir produzieren eine sogenannten Behelfs-Mund- und Nasenmaske. Das Ziel ist, die Tröpfchen-Infektion zu verhindern. Das heißt, wenn eine Altenpflegerin eine unserer Behelfs-Mund- und Nasenmasken trägt, dann schützt sie damit nicht sich selbst, sondern ihr Gegenüber.“

Vergangene Woche hat Trigema auch das Landratsamt und die Städte im Gemeinden im Zollernalbkreis mit Atemschutzmasken beliefert.

Maskenproduktion lastet 80 Prozent der Näherinnen aus

Wolfgang Grupp zufolge fängt die Produktion der Masken nicht den gesamten Umsatzausfall der Firma Trigema auf, die sämtliche Testgeschäfte in ganz Deutschland vorübergehend schließen musste und ihre Produkte derzeit nur noch online absetzen kann. Der Produktionsanteil der Infektionsschutzmasken ist jedoch enorm. „Im Moment“, sagt Grupp, werden 80 Prozent der Kapazitäten in der Näherei für die Masken verwendet. Die anderen 20 Prozent halten das Tagesgeschäft am Laufen.“

Die Arbeitsplatzgarantie gilt weiterhin

Grupp erklärt sich in überregional verbreiteten Interviews „sehr stolz, ein Familienunternehmen zu führen“. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten „an einem Strang gezogen. Sogar an den Wochenenden kann man sich auf unsere Mitarbeiter verlasen.“ Und so hat der ganz besondere Unternehmer von der Schwäbischen Alb kein Problem damit, seiner 1200-köpfigen Belegschaft „auch in dieser schweren Zeit die Arbeitsplätze zu garantieren“. Im Gegenzug erwartet Grupp von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freilich verantwortungsvolles Verhalten nach den Vorgaben der Regierung: „Denn letztlich sind diese Regeln die Voraussetzung, dass wir die Produktion weiter aufrechterhalten können.“