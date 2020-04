Die Mitarbeiter in der Altenpflege, egal ob stationär oder ambulant, stehen in der Corona-Krise vor einer noch nie dagewesenen Herkulesaufgabe. „Schon seit Wochen“, so heißt es in einer Pressemitteilung der Benevit-Gruppe, sorge Geschäftsführer Kaspar Pfister für seine rund 2000 Mitarbeiter. „Alle Mitarbeiter können während des Dienstes dauerhaft Schutzmasken tragen“, je nach Situation vom Typ FFP2 oder MNS, „und bekommen auch Masken und Desinfektionsmittel für den Privatgebrauch.“

In den Heimen herrscht Schutzmasken-Pflicht

Seit Sonntag müssen auch alle Bewohner der Benevit-Heimbewohner Schutzmasken tragen. Dies ist möglich, weil die Firma Trigema für Benevit zusätzliche Masken produziert und zu den bereits 10 000 Schutzmasken weitere 5000 nachliefert. „Wir müssen uns auch im Privaten ausreichend schützen und ein Vorbild sein. So erreichen wir größtmögliche Sicherheit für unsere Bewohner in den Heimen und Klienten im ambulanten Dienst“, betont Pfister. Und wer nach Feierabend vor leeren Super­-

marktregalen steht oder gar vor verschlossenen Supermarkttüren, der darf sich im hauseigenen Lebensmittellager bedienen. „Dort gibt es auch Klopapier“, fügt Pfister augenzwinkernd hinzu.

Drei Euro Bonus pro geleistete Arbeitsstunde

Dass das Personal in den Einrichtungen kostenlos essen und trinken darf, ist für den Geschäftsführer in solchen Zeiten selbstverständlich. Bereits vor rund zwei Wochen hatte Geschäftsführer Kaspar Pfister den Mitarbeitern in einer Videobotschaft angekündigt, einen Bonus zu zahlen. Vergangenen Freitag, 3. April, ließ Pfister seinen Worten Taten folgen und informierte alle seine Mitarbeiter schriftlich über die Höhe der Prämie: Jeder Mitarbeiter, von Verwaltung über Hauswirtschaft bis hin zum Pflegepersonal, erhält deshalb rückwirkend ab dem 1. März und vorläufig befristet bis zum 31. Mai drei Euro pro geleistete Arbeitsstunde. Das macht bei einer Vollzeitstelle in der Summe rund 500 Euro pro Monat zusätzlich.

Krisenstab tagt sieben Tage

Es freut den Geschäftsführer, dass auch die Politik einen Vorstoß wagt und diese Bonus-Zahlungen bis zu 1500 Euro steuerfrei stellt. Pfister hofft, dass sich der Staat und die Pflegekassen an den Kosten zumindest beteiligen: „Wir alle stehen unter einer besonderen Anspannung und haben eine Verantwortung für unsere Bewohner und Klienten. Dies bedeutet außergewöhnliche Achtsamkeit, Einhaltung aller Regeln, besondere Fürsorge für pflegebedürftige Menschen, hohe Professionalität und Fachlichkeit.“

„Voraussetzung für die Prämie ist, dass Maßnahmen des Epidemieplanes erforderlich und umgesetzt werden, konkret wenn ein Bewohner oder Mitarbeiter, aus welchen Gründen auch immer, in Zusammenhang mit Covid-19, unter Quarantäne steht“, konkretisiert Kaspar Pfister. „Diese Maßnahme wird mich, neben allen anderen zusätzlichen Kosten für Schutzmittel usw., rund 2,5 Millionen Euro kosten.“

Kaspar Pfister: „Gemeinsam überstehen wir die Krise“

„Wir alle sind gefordert, Sie erbringen eine hervorragende Leistung und ich verneige mich vor jedem Einzelnen von Ihnen“, schreibt Kaspar Pfister voller Respekt in einem Brief an seine Mitarbeiter. Er weiß den Einsatz eines jeden Einzelnen zu schätzen. Dies tut er ebenso in einer Videobotschaft kund, die auf der Benevit-Facebook-Seite zu sehen ist. Dabei, so sagt Pfister, arbeite er selbst rund um die Uhr. Ein Krisenstab ist unter der Leitung des Geschäftsführers sieben Tage die Woche im Einsatz, wertet alle aktuellen Erkenntnisse aus, passt den Epidemieplan laufend an, steht in regem Austausch mit den Behörden und schult und informiert die Mitarbeiter täglich. Aber Pfister weiß sein Team zu motivieren und ist sich sicher: „Gemeinsam überstehen wir diese Krise!“

