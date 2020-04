Die Bewohner von Pflege- und Seniorenheimen sind besonders bedroht, wenn sie sich mit dem Coronavirus infizieren. Jetzt sind entsprechende Fälle im Pflegezentrum Haus am Stettberg in Balingen aufgetreten.

Mitte vergangener Woche sei klar gewesen, dass zwei Bewohner des Pflegezentrums Haus am Stettberg in Balingen, die gestorben waren, den Coronavirus in sich getragen hatten, bestätigt Heimdirektor Arthur Edinger. Zwei weitere Bewohner hätten sich mit Sars-CoV-2 infiziert, ihr Testergebnis sei positiv. Ihnen gehe es soweit gut, erklärt Arthur Edinger in einer Mitteilung.

„Wir wissen nicht, wie das Virus in die Einrichtung gekommen ist, aber wir wissen, dass wir frühzeitig alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben“, so Heimdirektor Edinger. „Wir suchen jetzt nicht nach möglichen Ursachen, sondern kümmern uns mit oberster Priorität, die Weiterverbreitung zu verhindern und alle Bewohner bestmöglich zu versorgen“, führt Arthur Edinger weiter aus.

Ständiger Austausch mit dem Gesundheitsamt

Um dies gewährleisten zu können, sei man im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt. Man werde sofort reagieren, wenn sich die Lage verändert, heißt es in der Mitteilung.

„Als eines von 86 Pflegeheimen der Evangelischen Heimstiftung GmbH in Baden-Württemberg war es uns früh bewusst, dass das Virus auch uns treffen kann“, so Edinger. Es sei naiv zu denken, man könne eine Schutzglocke über Pflegeheime legen und das Virus damit aussperren.

Edinger: Die Situation macht uns alle betroffen

„Sie dürfen sicher sein, dass uns die Situation alle sehr betroffen macht“, erklärt Heimleiter Edinger. Er lobt gleichzeitig auch die Arbeit seiner Pflegekräfte. „Es macht uns aber demütig zu sehen“, so Arthur Edinger, „mit wie viel Einsatz und Engagement unsere Mitarbeiter vor Ort diese Krise angehen, wie sie sich um alle Bewohner kümmern und dieser enormen Herausforderung trotzen.