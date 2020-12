Aus der Lockdown-Ankündigung vom Wochenende ergeben sich bereits erste kommunalpolitische Konsequenzen:Die Gemeinderatssitzung in Bisingen, die am Dienstag, 15. Dezember, stattfinden sollte, ist abgesagt. Auch Ortschaftsratssitzungen wird es in Bisingen diese Woche nicht mehr geben. Das bestätigte...