Das erste ZAKtionswochenende wurde gut angenommen: 212 Bürger haben sich impfen lassen – davon 85 auf der Burg Hohenzollern. Die Mobilen Impfteams des Kreisimpfzentrums Meßstetten bieten für dieses Wochenende wieder zwei vor Ort Impfaktionen im Kreis an.

Vor Ort in Balingen und Ebingen

► Auf dem Wochenmarkt in Balingen am Samstag, 31. Juli, von 8 bis 13 Uhr am Rathaus Balingen in der Färberstraße 2

► Auf dem Wochenmarkt in Albstadt-Ebingen am Samstag, 31. Juli , von 8 bis 13 Uhr am Rathaus Albstadt in der Marktstraße 35.

Interessierte können einfach zu der jeweiligen Aktion ohne Termin kommen und sich impfen lassen. Verimpft werden die Impfstoffe Biontech (Erstimpfung – die entsprechende Zweitimpfung muss nach mindestens drei und höchstens sechs Wochen eigenverantwortlich zum Beispiel im Kreisimpfzentrum in Meßstetten wahrgenommen werden) und Johnson & Johnson (nur eine Impfung).

Digitaler Impfnachweis inklusive

Für Informationen und Fragen stehen Mitarbeitende des Kreisimpfzentrums vor Ort zur Verfügung. Mitzubringen sind Personalausweis, Krankenversichertenkarte und Impfausweis (falls vorhanden).

Der Ablauf sieht so aus: Anmeldung, Aufklärungsgespräch mit dem Arzt, Impfung und kurze Nachbeobachtung. Die Personen erhalten direkt den QR-Code für den digitalen Impfnachweis.

Zusätzlich finden weiterhin Impfungen ohne Termin im Kreisimpfzentrum in Meßstetten statt. Interessierte können täglich – Montag bis Sonntag – von 9.30 bis 15.30 Uhr ins Kreisimpfzentrum Meßstetten kommen und sich dort mit dem Impfstoff Biontech impfen lassen.