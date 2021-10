Seit dem 16. September gilt in Baden-Württemberg ein Stufensystem, das sich an der Hospitalisierungsrate von Corona-Erkrankten orientiert.

Bedeutet: Je mehr Menschen aufgrund von SARS-CoV-2 eine klinische Behandlung benötigen, desto stärker wird das Gesundheitssystem belastet – und desto mehr Einschränkungen muss die Allgemeinheit tragen, damit sich die Lage wieder entspannt.

An diesem Stufensystem will die Landesregierung vorerst festhalten. Ab dem 15. Oktober gelten aber Lockerungen für Geimpfte und Genesene . Es tritt dann das „2G-Optionsmodell“ in Kraft.