Die hohe Inzidenz lenkt den Blick auch auf die Einkaufsmärkte in der Stadt. In Facebook-Kommentaren findet man Beschwerden darüber, dass in der Kaufland-Filiale in der Ebinger Kientenstraße nicht ausreichend auf Einhaltung der Maskenpflicht und maximal zugelassene Kundenzahl geachtet werde.