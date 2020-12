Die Krankenhäuser in Deutschland, „die von Januar bis Mai besonders viel geleistet haben“, haben vom Bund und den Ländern Geld für eine Mitarbeiterprämie zur Verfügung gestellt bekommen, darunter auch das Zollernalb-Klinikum. Das haben jetzt Recherchen des Zollern-Alb-Kurier ergeben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als vergleichsweise kleines Klinikum in Baden-Württemberg mit knapp einer Million Euro eine der höchsten Prämien im Land erhalten“, sagt der vorsitzende Geschäftsführer Dr. Gerhard Hinger. „Das ist eine tolle Summe.“

Transparent und nachvollziehbar verteilen

Die Leitungskräfte der klinikinternen Corona-Task-Force haben diese Corona-Prämie über ein Punktesystem an ihre Mitarbeiter verteilt. „Das war eine sportliche Aufgabe, denn uns war wichtig, dass es möglichst transparent und nachvollziehbar für die Mitarbeiter abläuft“, sagt Klinikchef Hinger. Ziel war es alle Mitarbeitergruppen zu berücksichtigen, aber insbesondere die Pflege.

Mehrarbeit und Gefahren als Kriterien

Bei der Bewertung kamen fünf Kriterien zum Einsatz – um das Geld auch innerhalb der Klinik nicht nach dem Gießkannen-Prinzip zu verteilen.

Dazu gehören unter anderem eine erhebliche Mehrarbeit durch mit Covid-Patienten, das Tragen von Schutzkleidung oder die psychischen und physischen Gefahren für die Gesundheit.

Prämie von bis zu 2500 Euro

So konnten maximal 25 Punkte pro Mitarbeiter und pro Monat vergeben worden. Jeder Punkt entspricht einem Geldwert von rund 20 Euro. Die Maximalprämie beträgt daher bei insgesamt fünf berücksichtigten Monaten 2500 Euro. Ausgezahlt wurde im Dezember.

[Hinweis, 17 Uhr: In einer früheren Version dieses Artikels war fälschlicherweise die Rede von einem Höchstbetrag von 500 Euro, den Mitarbeiter erhalten können. Richtig ist ein Maximalbetrag von 500 Euro pro Monat, womit der Höchstbetrag korrekterweise bei fünf berücksichtigten Monaten auf insgesamt 2500 Euro steigt.]

Die 953.988 Euro, die an die Klinik gingen, trägt der Bund zu zwei Dritteln und das Land Baden-Württemberg zu einem Drittel. Damit wird laut Klinik die hohe Belastung mit überdurchschnittlich vielen Covid-19-Patienten in der ersten Phase im Frühjahr dieses Jahres gewürdigt.

1500 Euro Prämie sind insgesamt steuerfrei

Bereits im Sommer hatten Beschäftige am Zollernalb-Klinikum wie berichtet eine Prämie von maximal 400 Euro erhalten. Diese freiwillige Prämie des Landkreises sowie eine tarifliche Sonderzahlung aus dem Dezember zählen zusammen mit der Corona-Prämie von Bund und Ländern zum persönlichen steuerfreien Höchstbetrag von 1500 Euro jedes Mitarbeiters.

Doch nicht nur im Frühjahr, während der „ersten Welle“, war die Klinik besonders gefordert. Auch aktuell ist die Lage insbesondere angespannt, der Spielraum eingeschränkt.

Klinik bekommt Patienten zugewiesen

Erwartet wird, dass das Patientenaufkommen generell steige, sobald die Praxen dieser Tage geschlossen seien. Überregional würden darüber hinaus immer mehr Patienten aus überlasteten Krankenhäusern ans Zollernalb-Klinikum überwiesen werden. Die Intensivstation werde deshalb, so erwartet die Klinik, voll ausgelastet sein.

Sorge bereiten die Krankheitsausfälle beim Klinikpersonal. Diese führen dazu, dass nicht alle theoretisch verfügbaren Intensivbetten auch genutzt werden können.

Aktuell seien einige Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet und an Covid-19 erkrankt. Wer Patientenkontakt hat, trägt laut Hinger im Klinikum mittlerweile ausschließlich FFP2-Masken.

Aktuelle Lage in der Klinik

Einen aktuellen Lagebericht lieferte die Klinik dieser Tage auch ans Verwaltungsgericht Sigmaringen, das über einen Eilantrag zu einer verbotenen Kundgebung am Dienstag in Balingen entscheiden muss.

Am Montagvormittag waren 43 Patienten mit gesicherter Diagnose im Zollernalb-Klinikum zur Behandlung, davon zwei auf der Intensivstation.

Wichtig ist Klinikchef Hinger deshalb, weiterhin die Kontakte innerhalb der Klinik einzuschränken. Zuletzt war ein generelles Besuchsverbot verhängt worden, um handlungsfähig zu bleiben.

Frauenärzte wollen entlasten

Eine bemerkenswerte Entscheidung hätten in diesem Zusammenhang die Frauenärzte im Land getroffen, berichtet Hinger.

Die niedergelassenen Kollegen wollen das Personal in den Klinik entlasten und unterstützen, und Notfallsprechstunden in ihren Praxen anbieten, wie es der Berufsverband der Frauenärzte in einem Schreiben fordert.

„Alles was wir ambulant abfangen, hilft den Kliniken“, schreibt der Landesvorsitzende Markus Haist.

Vier Praxen entlasten Klinik

Im Zollernalbkreis öffnen in Absprache mit der Klinik mehrere Praxen jeweils von 10 bis 12 Uhr mit Verlängerung bei hohem Patientinnenaufkommen: