„13.20 Uhr: Die aktuell verfügbaren Termine sind ausgebucht.“ Das teilte das Landratsamt am Donnerstagmittag mit.

Damit wiederholte sich, wie von vielen befürchtet, die Erfahrung von Mitte Januar, als die wegen des mangelnden Impfstoffs begrenzten Termine nach wenigen Minuten ausgebucht waren.

Um 13.09 Uhr ging schon nichts mehr

Auch die HZ-Redaktion machte in einem Selbstversuch die Erfahrung, dass schon um 13.09 Uhr kein Termin mehr zu bekommen war. Die Mitarbeiterin an der Hotline 116 117 informierte, dass zwischen 13.04 und 13.08 Uhr Termine für Meßstetten vergeben worden seien. Nun sei in ganz Baden-Württemberg nichts mehr verfügbar.

Dass die landesweite Telefonhotline aufgrund der großen Nachfrage möglicherweise überlastet sein wird, hatte das Landratsamt schon im Vorfeld angekündigt.

Nicht beim Landratsamt oder im Impfzentrum um Termine bitten

Eine Anmeldung beim Landratsamt oder Gesundheitsamt ist weiterhin nicht möglich. Personen ohne Anmeldung müssen im Impfzentrum abgewiesen werden, schreibt das Landratsamt.

Unbekannt, wann es neue Termine gibt

Bislang unbekannt ist, wann es wieder Impftermine gibt. Noch immer ist der Impfstoff knapp. Üblicherweise stellt das Landratsamt neue Termine zur Verfügung, sobald wieder Impfstoff zur Verfügung steht.