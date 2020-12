Von HZ-Lesern aus dem Raum Hechingen hagelte es Kritik am Kreisimpfzentrum in Meßstetten? Wie sollen Senioren da im Winter bei Eis und Schnee hinkommen? Und: Darf man sich stattdessen in Tübingen impfen lassen? Die HZ gab die Fragen ans Landratsamt weiter.