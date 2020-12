Die Termine für die kostenlosen vorweihnachtlichen Corona-Schnelltests am 23. und 24. Dezember 2020 in Hechingen, Balingen und Ebingen waren schnell vergeben. Wie die DRK-Kreisverband Zollernalb nun wissen lässt, haben sich „einige Mitbürger massiv beim DRK darüber beschwert, dass sie keinen Termin mehr erhalten haben.“

Deshalb nimmt das DRK noch einmal zu der Aktion Stellung:

„Das Sozial- und Gesundheitsministerium Baden-Württemberg stellt den Hilfsorganisationen kostenlos Corona-Schnelltest zur Testung der Bevölkerung zur Verfügung. Im Zollernalbkreis haben wir insgesamt 1500 Schnelltests erhalten, entsprechend wurden Termine an drei Standorten im Zollernalbkreis angeboten. Die Schnelltests werden in Balingen, Albstadt und Hechingen durchgeführt.Durch das Testen soll es Familien ermöglicht werden, gemeinsam mit ihren der Risikogruppe angehörenden Familienmitgliedern Weihnachten zu feiern.“

„Die Testkapazität ist begrenzt“

Da das DRK vom Sozial- und Gesundheitsministerium 1.500 Tests erhalten habe, sei die Testkapazität begrenzt. Die Online-Anmeldung für Termine sei am vergangenen Freitag freigeschaltet worden. Da diese Nachricht von den Medien rasch verbreitet wurde (auch von der HZ online und in Print), waren sämtliche Termine bereits am Sonntagvormittag ausgebucht. Das DRK Zollernalb stellt hierzu fest: „Es war hier nicht möglich, für besondere Personengruppen Termine freizuhalten beziehungsweise vorab zu reservieren. Da alle Termine vergeben sind, ist es uns auch nicht möglich jetzt noch weitere Termine zu vergeben.“ Das DRK bittet hierfür um Verständnis.

Die Schnelltest-Aktion findet am Mittwoch, 23. Dezember, von 13 bis 16 Uhr und an Heiligabend, 24. Dezember, von 9 bis 12 Uhr vor den Rathäusern in Hechingen, Ebingen und Balingen statt.