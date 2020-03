Unter dem Leitgedanken „Soziale Kontakte sind zu minimieren“, sind sämtliche interne Veranstaltungen abgesagt worden. „Wir müssen uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren“, so der DRK-Vorsitzende, Bürgermeister Heiko Lebherz. Gemeinsam mit Kreisbereitschaftsleiter Dietmar Dieter koordiniert er sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona.

Zusätzlich mobile Einheit im Einsatz

Nahezu täglich ist das Corona-Zentrum in Betrieb, um Abstriche vorzunehmen. Seit Sonntag ist zudem eine mobile Einheit im Einsatz, um Abstriche bei immobilen Patienten durchzuführen. Täglich sind über zehn Helfer im Einsatz, regelmäßig finden im Führungsbereich Telefonkonferenzen statt. Mit Zugangsbeschränkungen bei den Rettungswachen, der Verwaltung und den Räumlichkeiten der Integrierten Leitstelle schützt das Rote Kreuz seine kritische Infrastruktur. So fällt nach derzeitigem Stand auch der Kreisausschuss mit der angekündigten KBL-Wahl aus. Wie bereits berichtet wollen Helga Krajka und Dietmar Dieter die Ämter zur Verfügung stellen. Derzeit ist das KBL-Team mit den Stellvertretern Sven Neher, Markus Maute und Heike Rau im Dauereinsatz.

DRK-Kleiderladen bis auf weiteres geschlossen

Hauptamtliche Führungskräfte wie Alwin Koch und Zugführer Frank Tantzky leiten die Einsatzabschnitte. Mitglieder des Führungs- und Leitungsdienstes koordinieren die Untersuchungen im Corona-Testzentrum. Das Kreisauskunftsbüro registriert die eingesetzten Helfer. Um die wesentlichen Aufgaben zu erfüllen, sind die sonstigen Angebote und Serviceleistungen auf Minimalbetrieb umgestellt worden.

Der DRK-Kleiderladen in Balingen bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die geplante Altkleidersammlung fällt aus, Übungen werden ausgesetzt. In einem Schreiben sind die Ortsvereine gestern über sämtliche Maßnahmen informiert worden. Einzig die Blutspendeaktionen wird das Rote Kreuz durchführen. Dies allerdings mit einem anderen Personaleinsatz. „Es ist wichtig, da die Blutkonserven jetzt noch dringender benötigt werden“, so Kreisbereitschaftsleiterin Helga Krajka.

Das könnte dich auch interessieren: