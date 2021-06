Das begehrte Impfzertifikat des Bundes wird seit Samstag im KIZ Meßstetten ausgestellt. Der digitale Impfnachweis wird durch einen QR-Code von Smartphone-Apps ausgelesen und in die CovPass-App oder Corona-Warn-App übertragen.

Der Sonderservice des Zollernalbkreises mit dem digitalen Impfnachweis in Scheckkartenformat wird deshalb ab Donnerstag „auf Eis gelegt“.

Digitale Pionierlösung im Zollernalbkreis

Bereits Anfang Februar hat der Zollernalbkreis, nach Altötting, als zweiter Landkreis in Deutschland einen digitalen Impfnachweis im praktischen Scheckkartenformat eingeführt. „Uns wurde sehr früh bewusst, dass es zu dem herkömmlichen gelben Impfausweis einer sinnvollen, digitalen Ergänzung bedarf“, so Landrat Günther-Martin Pauli. An mittlerweile über 27 500 Personen wurde dieser ausgegeben. „Die Zollernälbler profitieren daher schon seit Monaten von dieser Pionierlösung“, so Pauli weiter.

Impfpass im Scheckkartenformat liegt „auf Eis“

Mit der Einführung des bundesweiten Ausweises wird der Landkreis diesen Zusatzservice ab Donnerstag, 17. Juni, vorerst einstellen. Der letzte Ausgabetag des Ausweises im Landratsamt Zollernalbkreis ist somit Mittwoch, 16. Juni, von 8 bis12 Uhr und im KIZ für die an diesem Tag dort Geimpften direkt im Anschluss an deren Impfung.

An der Kompatibilität wird gearbeitet

Der digitale Impfausweis des Zollernalbkreises kann jetzt noch nicht für die CoV-Pass-App und Corona-Warn-App des Bundes genutzt werden. Die Verantwortlichen des Kreisimpfzentrums stehen weiterhin im engen Austausch mit dem Anbieter, der Kölner Firma Ubirch bezüglich der Kompatibilität. „Hierzu warten wir auf eine passende Variante“, so Michael Gomeringer, stellvertretender Leiter des Kreisimpfzentrums.

Mit Nachdruck arbeiten die Verantwortlichen der Firma Ubrich an einer Lösung. Ubirch hat gemeinsam mit einem Partner den Zuschlag für den bundesweiten Impfnachweis erhalten.

Zertifikat des KIZ kommt automatisch mit der Post

Wer aktuell (seit 12. Juni 2021) im Kreisimpfzentrum in Meßstetten geimpft wird, erhält das Corona-Impfzertifikat des Bundes direkt nach seiner jeweiligen Schutzimpfung.

Bürger, die bereits vollständig geimpft sind, bekommen das entsprechende Zertifikat automatisch per Post zugeschickt. Der Versand wird nicht von den Impfzentren, sondern von einem Dienstleister des Landes abgewickelt.

Bei Hausarzt-Impfungen sind Apotheken zuständig

Personen, die beim Hausarzt geimpft wurden, können sich den Nachweis nachträglich in den Apotheken ausstellen lassen. Gleiches gilt für Genesene oder nicht in Baden-Württemberg Geimpfte. Teilnehmende Apotheken sind unter https://www.mein-apothekenmanager.de/ zu finden.

Arztpraxen sollen bis Mitte Juli soweit sein

Arztpraxen sollen laut Informationen des Sozialministeriums ab Mitte Juli die digitalen Impfzertifikate ausstellen können. Das digitale Zertifikat ist ein zusätzliches Angebot zum gelben Impfausweis, der als Ausweisdokument seine Gültigkeit behält.

Impfnachweis und Ausweis mitbringen

Voraussetzung für den Erhalt ist die Vorlage des vollständigen Impfnachweises mit dem gelben Impfausweis oder eine gleichwertige Impfbescheinigung in Kombination mit einem amtlichen Lichtbildausweis.