Das Dormettinger Unternehmen Weckenmann Anlagentechnik und die Dotternhausener Firma Pro Activ haben beim Impfen einen besonderen Weg gewählt. Dort werden die Mitarbeiter in einer gemeinsamen Aktion geimpft. Dafür wurde in den Räumen von Weckenmann eine eigene Impf-Infrastruktur aufgebaut. Die be...