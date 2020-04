Das Landratsamt Zollernalbkreis hat zentral für alle Städte und Gemeinden im Kreis 20 000 wiederverwendbare Mund- und Nasenschutzmasken und 2500 Liter Desinfektionsmittel von örtlichen Produzenten, darunter von der Burladinger Textilfirma Trigema, bestellt. Diese werden derzeit an die Kommunen ausgegeben.

Nach der zentralen Anlieferung an das Landratsamt wurde von dort die Ausgabe koordiniert. „Das Schutzmaterial wird nach einem Einwohnerschlüssel auf die einzelnen Bürgermeisterämter verteilt", so Kreiskämmerer Heinz Pflumm. Sechs Freiwillige Feuerwehren – Albstadt, Balingen, Burladingen, Haigerloch, Schömberg und Meßstetten – übernehmen die Auslieferung.

Sie bringen das Schutzmaterial in die einzelnen Rathäuser. Es ist vorgesehen, dass dieses nicht an die Bürgerschaft, sondern primär an die kritische Infrastruktur vor Ort verteilt wird.

Bei den gelieferten Mund- und Nasenschutzmasken handelt sich um nicht zertifizierte Hygieneprodukte. Sie sind waschbar und wiederverwendbar. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass uns lokale Firmen hier maßgeblich unterstützen. Die regionale Wertschöpfung ist jetzt schnell, kreativ und effektiv“ so Landrat Günther-Martin Pauli.