Am Mittwoch stellte sich eine eine Patientin im Zollernalb-Klinikum vor, bei der eine Konstellation vorliegt, die entsprechend der Kriterien des Robert-Koch-Instituts als „begründeter Verdachtsfall“ einzustufen ist.

Noch kein Testergebnis

Das Testergebnis wird am Donnerstag im Laufe des Abends erwartet. Die Patientin liegt aktuell isoliert im Zollernalb-Klinikum und wird entsprechend ihrer Krankheitssymptome behandelt. Es geht um eine 50-jährige Frau, die in Italien verweilte.

Zwei weitere Verdachtsfälle

Zwei weitere Verdachtsfälle werden ambulant behandelt. Es handelt sich dabei, um eine Frau die ebenfalls in Italien war und einen jungen Mann, der in Neu-Ulm ein Kino besuchte. Alle drei Patienten wurden getestet. „Ein Ergebnis wird noch heute erwartet“ erklärte Dr. Gerhard Hinger, seines Zeichens Geschäftsführer Zollern-Alb-Klinikum auf der Pressekonfernez in Balingen.

Corona-Virus-Erkrankungen am Universitätsklinikum in Tübingen

Die Einschläge kommen näher. Nachdem am Aschermittwoch zwei bestätigte Corona-Virus-Erkrankungen am Universitätsklinikum in Tübingen gemeldet wurden und ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Rottweil das Virus aus Norditalien eingeschleppt hat, gibt es - wie in der HZ schon berichtet - auch im Zollernalbkreis den ersten Verdachtsfall. Am Mittwoch stellte sich am Zollern-Alb-Klinikum in Balingen eine Patientin vor, die gemäß den Kriterien des Robert-Koch-Institutes als „begründeter Verdachtsfall“ einzustufen ist. Die Patientin liegt seither isoliert im Klinikum in Balingen und wurde auf Corona getestet.

Keine Informationen vor der Pressekonferenz

Am heutigen Donnerstagnachmittag informierten Geschäftsführung und Chefärzte des Zollern-Alb-Klinikums in einer Pressekonferenz in Balingen, ob der Zollernalbkreis seinen ersten Corona-Fall hat - oder vielleicht doch nicht.