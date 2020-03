Die Discounterkette Lidl beschränkt ab sofort die Kundenfrequenz. Es dürfen sich nicht mehr als 70 Personen gleichzeitig in einer Filiale aufhalten. Lidl reagiert damit auf die Kundenströme und Hamsterkäufe, vor allem am Wochenende, die trotz aller Bitten und Ermahnungen immer noch von vielen getätigt werden.

Ein Sicherheitsdienst wurde engagiert, der die Eingangstüren der Lidlmärkte überwacht. Die Sicherheitsmitarbeiter machen auch regelmäßig Rundgänge durch die Märkte.

Die Firma Lidl hat bislang noch keine Stellungnahme zu der Maßnahme abgegeben. Es weisen auch keine auffälligen Schilder oder Plakate auf die Einlassbeschränkung hin. Die Vorsichtmaßnahme soll ohne viel Aufsehen umgesetzt werden.

Offenbar war es eine kurzfristige Entscheidung der Konzernleitung, mit klaren Beschränkungen zu große Menschenansammlungen in den Filialen zu verhindern. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter am Eingang vorn dem Lidlmarkt in Stetten bei Haigerloch berichtete auf Anfrage, er habe am Donnerstag von seinem neuen Einsatzort erfahren.

Wie der Wächter sagt, kam es bislang noch zu keinen kritischen Situationen. Er habe noch niemandem den Zugang zu dem Markt verwehren müssen. Aber er rechne im Laufe des Tages und vor allem auch am Samstag mit deutlich stärkeren Kundenströmen.

Viele Kunden bleiben neugierig stehen und fragen nach, warum der junge Mann in schwarzer Uniform und mit Atemschutzmaske am Eingang steht. Höflich antwortet er: „Es dürfen momentan nicht mehr als 70 Leute rein.“

Betroffen von den Einschränkungen seien alle Lidlmärkte in der Umgebung, sagt er – auch in Hechingen oder Bisingen. Aber es könne natürlich auch sein, dass die Direktive der Geschäftsleitung zum Teil erst nach und nach umgesetzt wird, weil auf die Schnelle nicht genügend Sicherheitspersonal zu finden ist.

Das könnte dich auch interessieren: