Auch Hechingen ist dabei, wenn’s um Schnelltest-Aktionen geht. Wie in der HZ berichtet, wird für Samstag und Sonntag auf dem Festplatz im Weiher eine Station eingerichtet. Die Liste zur Anmeldung ist online, und es können Termine vereinbart werden.

Zusammen mit dem DRK

Die Stadt Hechingen bietet diese Corona-Schnelltest-Aktion in Zusammenarbeit mit der DRK-Bereitschaft Hechingen an. Am Samstag, 13. März, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 14. März, von 10 bis 14 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger durch Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes kostenlos testen lassen. Bereitschaftsleiter Tobias Kopf vom DRK geht davon aus, dass an beiden Tagen insgesamt mehrere hundert Menschen getestet werden können.

Es braucht eine Anmeldung

Für den Test ist allerdings eine Anmeldung über die städtische Internetseite www.hechingen.de/schnelltest notwendig. Die Testpersonen können und sollen während der Testung im Auto sitzen bleiben. Das Ausfüllen eines Formulars, die Testung und das Warten auf das Ergebnis nehmen rund eine halbe Stunde Zeit in Anspruch. Tobias Kopf rät, pünktlich zur vereinbarten Testzeit in den Weiher zu kommen, also weder zu früh noch zu spät: „Dadurch wird der reibungsfreie Ablauf der Aktion gewährleistet."

Infoblatt für die Positiven



Info Informationen und Anmeldung zur Testaktion:

Hinweis Ab kommenden Montag, 15. März, bietet wie berichtet die Löwenapotheke, Bahnhofstraße, Telefon 07471/9840800, die vom Bund angekündigten kostenlosen Schnelltests an. Einen Nachweis für die Testung gibt es nicht. Fällt das Ergebnis allerdings positiv aus, und es wird eine Infektion mit dem Coronavirus angezeigt, dann erhalten die Betroffenen ein Infoblatt, in dem das weitere Vorgehen beschrieben ist.Informationen und Anmeldung zur Testaktion: www.hechingen.de/schnelltest Ab kommenden Montag, 15. März, bietet wie berichtet die Löwenapotheke, Bahnhofstraße, Telefon 07471/9840800, die vom Bund angekündigten kostenlosen Schnelltests an.

